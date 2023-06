„Star Wars“-Star Ewan McGregor besucht Bulli-Festival in Hannover

Hannover. Der gebürtige Brite schaute sich am Vormittag die Highlights auf dem Gelände an. Zunächst war der Mann, der in einigen „Star Wars“-Filmen und einer Serie Obi-Wan Kenobi spielt, auf den Parkplätzen unterwegs, schaute sich dort das bunt-fröhliche Treiben der Camper an.

Auf der Bühne: Ewan McGregor (Mitte), Lars Krause, Marketing- und Vertriebsvorstand bei VWN (vorne) und VWN-Chef Carsten Intra. © Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Anschließend schlenderte er in Chucks und in Begleitung von zwei Bodyguards, einem Assistenten und einem Kamerateam in den Highlight-Pavillon und schaute sich da den elektrischen ID.Buzz an. Kein Zufall: Der 52-Jährige ist nicht nur Bulli-Fan, sondern auch offizieller Markenbotschafter. Vor Ort posierte er mit den VWN-Vorständen Lars Krause und Carsten Intra. Natürlich wurde auch das Publikum schnell auf den Superstar aufmerksam, der bereitwillig in die ein oder andere Smartphonekamera lächelte.

