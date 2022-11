﻿Ex-ASB-Chef aus Hannover legt Geständnis im Korruptionsprozess ab

Es geht um 2,3 Millionen Euro. So hoch ist die Summe, die ein Unternehmer aus Sehnde an Scheinrechnungen dem ASB in Hannover ausgestellt haben soll. Vier der Angeklagten schwiegen zum Prozessauftakt im Landgericht Hildesheim. Der Fünfte dürfte sie mit seiner Aussage unter Druck setzen.

Hildesheim. Hier mal ein Fernseher, dort mal ein Auto. Mit solchen „Geschenken“ soll Sulaiman T. (52), ein Unternehmer aus Sehnde, ASB-Führungskräfte für Scheinrechnungen geschmiert haben. Am Donnerstag hat im Landgericht Hildesheim der mittlerweile vierte ASB-Korruptionsprozess begonnen. Wieder dabei: Mohamad A. (49), ehemaliger Geschäftsführer der ASB SD GmbH in Hannover. Bereits zweimal im selben Tatkomplex zu sieben Jahren Haft verurteilt.

„Mein Mandant bedauert sein Verhalten außerordentlich“, erklärte Anwalt Wilhelm-Michael Bruns für Mohamad A. Bis auf einige Punkte ist der Ex-ASB-Chef geständig. Laut Anklage werden ihm 14 Taten der gewerbsmäßigen Untreue im besonders schweren Fall vorgeworfen. Schaden: 2,38 Millionen Euro; Tatzeitraum von März 2016 bis Oktober 2019. Von den fünf Angeklagten war Mohamad A. der einzige Angeklagte, der sich zu den Vorwürfen äußerte. Und übte damit gewollt oder ungewollt Druck auf die vermeintlichen vier Mittäter aus. Sie erklärten, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt aussagen wollten.

Für Scheinrechnungen ASB-Chefs geschmiert?

Während der Flüchtlingskrise 2015 ging es darum, den Menschen aus dem Nahen Osten schnell zu helfen was teilweise zu einem Organisations-Chaos führte. Der Vorwurf: Sulaiman A. soll als Betreiber einer Reinigungs- und Hausmeisterfirma in Sehnde Mohamad A. und Sven R. (39, damals ASB-Fachdienstleiter für Flüchtlingsunterkünfte) bestochen haben, damit sie ihm Scheinrechnungen ausstellen. T.s Sohn (29) und Neffe (33) sollen ihm dabei geholfen haben. Sie sitzen neben ihrem Verwandten auf der Anklagebank.

In den Rechnungen tauchten Leistungen für das Be- und Entladen von Lkw, für Hausmeister- und Reinigungsdienste auf. „Teilweise lag der Zeitraum für die Leistungserbringung mehr als ein Jahr zurück“, verliest die Erste Staatsanwältin Anke Holznagel. Zu diesem Zeitpunkt lebten in einigen Unterkünften gar keine Menschen mehr. Die Flüchtlingsheime befanden sich in unter anderem in Hildesheim, Uetze (Region Hannover), St. Andreasberg (Kreis Goslar) und Uslar (Kreis Göttingen).

Hauptangeklagter legt Geständnis ab

Mohamad A. soll so genannte Kick-Back-Leistungen im Wert von 135.000 Euro erhalten haben. Sven R. von mehr als 10.000 Euro. Laut Anklage ließ sich A. einen Mercedes im Wert von 44.000 bezahlen. Oder in seiner Hildesheimer Wohnung eine Gastherme (Wert der Leistung: mehr als 7000 Euro) einbauen. Beide Vorwürfe hat er gestanden. Sven R. soll von Sulaiman T. unter anderem mit einem Fernseher (Preis: 1097 Euro) bestochen worden sein. R. ist bereits in einem früheren ASB-Prozess zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

„Die Ermittlungen laufen noch, aber die größeren Komplexe sind abgeschlossen“, sagte Staatsanwältin Holznagel vor der Verhandlung. Der Vorsitzende Richter, Volker Martin, berichtete über die Verständigungsgespräche vor dem Prozess. Im Falle eines umfassenden Geständnisses dürfte Mohamad A. mit einer „moderaten Anhebung der Gesamtstrafe“ von ein bis zwei Jahren rechnen. Für Sulaiman T. stellte die Kammer eine Gefängnisstrafe von weniger als vier Jahren in Aussicht. Sven R. stellten die Richter eine Bewährungsstrafe in Aussicht. Wird das erste Urteil gegen ihn rechtskräftig, muss er ohnehin ins Gefängnis.

Wieder vor Gericht: Mohamad A. muss sich erneut wegen gewerbsmäßiger Untreue im besonders schweren Fall verantworten. Der Ex-ASB-Chef wurde bereits zu sieben Jahren Haft verurteilt. © Quelle: Thomas Nagel

Die Verständigung scheiterte unter anderem auch auch am Veto der Staatsanwältin. Sie bewertet manche Inhalte der Anklage anders als das Gericht.

Von Thomas Nagel