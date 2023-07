﻿Matthias Ostrzolek heiratet seine Anne-Kathrin kirchlich

Augsburg. Es hat fast auf den Tag drei Jahre gedauert, nun war es so weit: Matthias Ostrzolek (33) und seine Frau Anne-Kathrin Ostrzolek-Ertl (39) haben sich auch vor Gott das „Ja“-Wort gegeben, sie haben kirchlich geheiratet. Standesamtlich sind sie seit Juli 2020 verheiratet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es war eine traumhaft schöne Trauung“, erzählte uns die Braut und Ehefrau des Fußballers, der zwischen 2017 und 2020 für Hannover 96 gekickt und in dieser Zeit 52 Spiele absolviert hat. Heute ist er spielender Co-Trainer bei den Schwaben Augsburg, macht außerdem seine Trainerlizenz. Hingucker war die 39-Jährige, die in einem Traum von Weiß in der St. Anna-Kirche von Augsburg, ihrer Heimatstadt, schritt. „Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Carrie Bradshaw“, so die 39-Jährige im Hinblick auf die Kultfigur in „Sex and the City“.

Glückliches Paar: Und nun sind Matthias Ostrzolek und Anne-Kathrin Ostrzolek-Ertl auch kirchlich verheiratet. © Quelle: Ingo Dumreicher Fotografie

Ist gar nicht mal weit hergeholt: Das Kleid – zarte Spaghettiträger, tiefes Dekolleté, viel Tüll – hätte super in die Serie gepasst. Den Moment, als der Bräutigam sie darin das erste Mal erspähte, nahm Ostrzolek-Ertl als „krass emotional“ wahr. Am Arm ihres Vaters Johann Ertl (69) schritt sie zum Altar, wo Wolfgang Küffer ihr und Matthias Ostrzolek seinen Segen gab. „Ich kenne den Pfarrer seit der sechsten Klasse“, berichtete die Braut. „Und mit meinem Papa hat er mal Fußball gespielt.“ Passte alles also ganz wunderbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Einst in Hannover: Als Matthias Ostrzolek für die Roten spielte, war Mirko Slomka Trainer der Profimannschaft. © Quelle: Florian Petrow

So wie die Gäste – 80 Familienmitglieder sowie langjährige Wegbegleiter waren da – an die Tische passten. Die hatten Namen wie „Brosis“ (Geschwister), „Moin Moin“ (Freunde aus Hamburg, da hat das Paar mal gewohnt) und „Bolzplatz“ – an dem haben seine Fußballfreunde wie Dominik Kohr (29, spielt aktuell beim 1. FSV Mainz 05) und Pirmin Schwegler (36), der ja mit dem Bräutigam zeitgleich für 96 gespielt hat, gesessen.

Hoodie statt Hochzeitskleid: Für einen Überraschungstanz haben sich Matthias Ostrzolek und Anne-Kathrin Ostrzolek-Ertl auf der Party umgezogen. © Quelle: privat

Überraschungstanz in Hoodie und Pulli

Die Party war bayerisch angehaucht, es gab unter anderem regionale Hochzeitssuppe und Käsespätzle. Das Paar hatte sogar eine Überraschung für die Gäste: „Während eine Geigerin gespielt hat, haben wir uns heimlich umgezogen“, verrät Ostrzolek-Ertl. Die beiden haben nämlich zu „Candy Shop“ von Rapper 50 Cent (48) einen einstudierten Tanz abgeliefert – in Sneakers und Kapuzenpulli. Spätestens wenn der Musiker am 13. Oktober in der ZAG-Arena zu Gast ist, will die Braut mal wieder nach Hannover kommen: „Ich habe noch schöne Verbindungen in der Stadt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Sause verabschiedeten sich die Eheleute für drei Nächte nach Sardinien, „die Flittertage waren toll, wir haben viel geschlafen“. Beim anschließenden Urlaub an der Algarve in Portugal war Töchterchen Aliya Mia (23 Monate) wieder mit von der Partie.

HAZ