HAZ-Leser erkunden das Stadion von Hannover 96

Vermummt und mit Stöcken: Zehn Männer prügeln in Misburg aufeinander ein

Eine Schlägerei mit zehn Beteiligten hat am Freitagabend für Aufsehen in Hannover-Misburg gesorgt. Mehrere Polizeistreifen beendeten die wüste Auseinandersetzung – doch kurz darauf kam es zu einer weiteren Prügelei in der sonst ruhigen Gegend. Die Hintergründe geben der Polizei Rätsel auf.