﻿Worauf sollten Eltern bei der Schulwahl achten, Herr Brandes?

In der Wohnung verunglückt: Wie ein Nachbar einer Seniorin in Hannover das Leben rettet

Es ist dunkel und still in der Wohnung von Frau K. in der Südstadt von Hannover, ihr Briefkasten quillt über. Jan-Philip Plöger beschleicht der Verdacht, der Seniorin könnte etwas passiert sein. Also informiert er die Polizei – und rettet so ihr Leben.