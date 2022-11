Im Live-Stream: Experte spricht über Patientenverfügung und Corona-Krise

Am Mittwoch berichtet der Palliativmediziner und „Spiegel“-Bestsellerautor Dr. Matthias Thöns über mögliche Veränderungen der Patientenverfügung, Sterbehilfe und die Pandemie. Hier geht es zum Livestream.

Hannover. Nur jeder vierte Deutsche im Alter zwischen 45 und 59 Jahren hat in einer Patientenverfügung festgehalten, welche Maßnahmen in medizinischen Notfällen gewünscht sind und welche nicht. Wenn sich Betroffene nicht mehr äußern können, müssen Angehörige entscheiden. Die Corona-Krise hat dabei bestimmte Abwägungen verschärft. Denn es gilt, medizinische Behandlungen mit persönlichen Einstellungen abzustimmen. Wie man solche grundsätzlichen Fragen klärt, beantwortet am Mittwoch, 16. November, der Facharzt für Anästhesiologie, Notfall-, Schmerz- und Palliativmedizin Dr. Matthias Thöns bei der Vortragsreihe „Alles geregelt?“ von HAZ/Neue Presse und Sparda-Bank.

Hier finden Sie den Live-Stream

Der "Spiegel"-Bestsellerautor berichtet von echten Fällen, ordnet das neue Gesetz zur Sterbehilfe ein und erläutert, was beim Verfassen einer Patientenverfügung in der Corona-Krise wichtig ist. Der Talk beginnt um 19 Uhr und wird live im Netz übertragen. Der Link ist kurz vor Beginn auf den Portalen von HAZ, NP und www.sparda-h.de abrufbar. Sollten Sie vorab konkrete Fragen zu einem der Abende haben, schicken Sie der Redaktion eine Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort "Alles geregelt?".