﻿Experte zumr KRH-Reform: „Hannover braucht für die Kliniken eine Gesamtstrategie“

Hannover. Professor Nils Schneider, Sie sind Experte für Gesundheitsversorgung, wie gut ist aus Ihrer Sicht die Gesundheitsversorgung in der Region Hannover?

Die Region Hannover hat insgesamt eine sehr gute Gesundheitsversorgung. Die Krankenhauslandschaft deckt hier alles ab, was man sich wünschen kann. In der Region sind alle medizinischen Fachrichtungen auf vergleichsweise engem Raum vorhanden. Auch die ambulante Versorgung mit Arztpraxen ist gut. Andere Regionen beneiden uns zu Recht um die gute Versorgung. Natürlich gibt es ein gewisses Gefälle zwischen der Landhauptstadt und dem Umland. Die Versorgung ist aber in keinem Bereich der Region ernsthaft gefährdet.

Die jetzt gerade beschlossene Medizinstrategie 2030 für das Klinikum Region Hannover (KRH) ist umstritten. Aus Sicht der Opposition in der Regionsversammlung sind künftig einige Bereiche medizinisch unterversorgt. Wie sehen Sie das?

Die Medizinstrategie 2030 beurteile ich positiv. Das KRH geht den einzig richtigen Weg, die Krankenhausstandorte werden systematisch neu geordnet. Das passt auch genau zu den Vorgaben und Plänen, die es vom Land Niedersachsen und vom Bund gibt. Gleichzeitig wird sich dadurch die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region Hannover verbessern.

Lob für die Medizinstrategie: Prof. Nils Schneider. © Quelle: MHH

Ein Hauptkritikpunkt ist die geplante Schließung des Krankenhauses Lehrte und der dort vorgesehene Aufbau eines Mini-Krankenhauses mit einigen Betten und einer Notfallversorgung rund um die Uhr. Teilen Sie die Kritik?

Nein. Die Überlegungen für ein Regionales Gesundheitszentrum (RGZ) in Lehrte sind sinnvoll. Genauso wie die Gedanken, möglicherweise mit Peine zusammen ein Krankenhaus über die Landkreisgrenzen hinaus zu planen. Ein RGZ ist ein wirklich zukunftsweisendes Konzept, weil es die ambulante und die stationäre Versorgung gut kombiniert und verbindet. Das ist natürlich kein Eins-zu-eins-Ersatz für das bestehende Krankenhaus, sondern eine neue Versorgungsform. Ein RGZ passt nach Lehrte. Und Lehrte hätte dann die Chance, ein Zukunftskonzept auch für andere Standorte in Niedersachsen und Deutschland zu etablieren. Und es gibt noch ein weiteres Argument für ein RGZ: Es wird helfen, Ärzte für den ländlichen Raum zu finden. Denn bei den Medizinstudentinnen und Medizinstudenten kommt ein solches Konzept gut an. Die jungen Leute wollen heute gern anders arbeiten: Sie suchen eher nach einem Angestelltenverhältnis als nach einer Selbstständigkeit. Und sie wollen feste Strukturen haben, mit geregelten Arbeitsbedingungen. Das passt gut in so ein Regionales Gesundheitszentrum.

Prof. Nils Schneider Nils Schneider (54) hat Medizin und Public Health mit Schwerpunkt Management studiert. Er ist Allgemeinmediziner, Palliativmediziner und Psychotherapeut. Seit 2013 ist Schneider Professor für Allgemeinmedizin an der MHH und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Gesundheitssystem- und Versorgungsforschung. Zuvor hat er in unterschiedlichen Krankenhäusern und Arztpraxen in der Region gearbeitet.

Ein Kritikpunkt an der Schließung des Krankenhauses in Lehrte oder der Verlegung von Stationen von Laatzen nach Gehrden ist die längere Fahrzeit ins nächste Krankenhaus im Notfall. Ist das eine Gefahr?

Im Notfall, also zum Beispiel bei einem Herzinfarkt oder bei einem Schlaganfall, kommt es darauf an, in das richtige Krankenhaus zu kommen und nicht unbedingt in die näher gelegene Klinik. Das Überleben eines medizinischen Notfalls oder das Überstehen ohne bleibende Schäden hängt von der optimalen Versorgung ab. Wenn ich in Lehrte einen Herzinfarkt erleide, ist es besser, wenn ich in ein Krankenhaus komme, wo Herzinfarkte häufiger behandelt werden. Man sollte auch bedenken, dass der Transport in eine Klinik mit dem Rettungsdienst immer von Experten begleitet ist. Die Fahrstrecke ist weniger wichtig als der richtige Zielort. Ein kleines Krankenhaus ganz in der Nähe vermittelt da eher eine Scheinsicherheit. Die Fahrstrecken im Notfall in der Region Hannover sind immer noch relativ kurz. Denken sie zum Beispiel daran, wenn sie im Oberharz oder auf einer Nordseeinsel einen Schlaganfall erleiden.

Weite Wege: Schlaganfallpatienten sollen künftig nicht mehr in Laatzen versorgt werden. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Kernpunkt der Medizinstrategie ist die Integration des Nordstadt-Krankenhauses in das Siloah, mit dem Ziel einen sogenannten Maximalversorger zu erhalten. Nun gibt es mit der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) bereits einen Maximalversorger in Hannover. Ist das nicht zu viel?

Eine Region mit 1,2 Millionen Einwohnern und einem Versorgungsbereich darüber hinaus verträgt zwei Maximalversorger. Man sollte auch bedenken, dass sich das Versorgungsspektrum teilweise unterscheidet. In der MHH finden zum Beispiel auch Transplantationen und Behandlungen sehr seltener Erkrankungen statt. Auch Forschung und Lehre sind explizit an der Uni-Klinik. Deshalb vertragen und ergänzen sich die Krankenhäuser.

Prof. Schneider, das KRH arbeitet jetzt an der neuen Strategie, müssen darauf die anderen Krankenhäuser reagieren?

Wünschenswert ist eine gemeinsame Gesamtstrategie für die Krankenhauslandschaft in Hannover, an der sich alle Träger beteiligen, also KRH, MHH, Diakovere und alle weitere. Eine optimale trägerübergreifende Zusammenarbeit sollte das Ziel sein. Und es muss zusätzlich eine wesentlich verbesserte Zusammenarbeit mit den Arztpraxen geben. Die derzeitige Trennung zwischen den niedergelassenen Ärzten und den Kliniken ist überholt, nötig ist eine Versorgung aus einem Guss. Das brauchen die Patienten. Ein runder Tisch der Kliniken, niedergelassenen Ärzte und weiteren Versorger wäre sinnvoll, um Zukunftsvisionen zu entwickeln.

