﻿Sprengstoffexplosion in der List: Nachbarn wollen ausziehen

Illegale Böller

Die Explosion eines illegalen Böllers hat große Schäden in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-List angerichtet. Anwohnerinnen und Anwohner waren von dem Knall mitten in der Nacht auf den 18. Juli überrascht worden. Nun wollen einige Nachbarn offenbar ausziehen.

Alina Stillahn, Manuel Behrens und Frank Tunnat