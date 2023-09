﻿Das war im VIP-Bereich beim Expo-Plaza-Festival los

Hannover. Man hört ja immer wieder mal was in Sachen Allüren von Stars. Und meist dann nicht die ganz so netten Dinge. Bei Ellie Goulding (31) geht das so ein bisschen in die Richtung. „Ich habe sie am Flughafen getroffen und fand sie kühl und abweisend“, erzählte uns Tomas Lada (28). Der Mann, der locker Hannovers bester und vor allem erfolgreichster Autogrammjäger ist, hat die Sängerin am Hannover-Airport gesehen, als sie am Vorabend ihres Auftritts bei uns in der Region gelandet ist.

Um 22.15 Uhr landete die Maschine (Linie) aus London, mit der „Love me like you do”-Interpretin und ihrer Band an Bord. Viele Fans hatten nicht auf sie gewartet, „sie hat sich eher widerwillig Zeit für Autogramme genommen“, erzählt Lada. Kann ja jeder und jede mal schlechte Laune haben oder schlicht weg keine Lust. Das sollte sich allerdings den folgenden Tag am Hotel, die 31-Jährige kam im einzigen Fünf-Sterne-Hotel der Stadt im Luisenhof unter, nicht ändern.

„Sie war richtig schlecht gelaunt“, schilderte Lada seinen Eindruck – ein Foto mit der britischen Singer-Songwriterin hat er trotzdem ergattert. Immerhin. Vielleicht hat Goulding sogar Liebeskummer, zuletzt poppten wieder Gerüchte auf, dass sie Stress mit ihrem Mann, dem Kunsthändler Caspar Jopling (31) haben soll. Wie auch immer, auf der Plaza war bei eigentlich alles anderen die Stimmung gut, im VIP-Bereich war es nicht anders.

Freuen sich auf Peter Fox: Luk Slomka (links) mit Heike Beckmann (Hannover Concerts) und Michael Gürth. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Der Bereich direkt an der Bühne war in diesem Jahr besonders aufgehübscht und gemütlich. Luk Slomka (18) war mit drei Freunden da und freute sich am meisten auf Peter Fox (52), „mein Highlight heute“. Der Nachwuchsschauspieler und Sohn von Fußballtrainer Mirko Slomka (55) hatte sich auf Rita Ora (32) gefreut, die ja ganz kurzfristig ihren Auftritt auf der Plaza abgesagt hatte. „Bei dem schönen Wetter ist es eigentlich egal, wer spielt“, so Slomka, „da ist die Laune immer gut.“

Papa-Tochter-Abend: Gastronom Manuel Mauritz mit Tochter Sophia auf dem Festival. © Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Gut gelaunt lief auch DJ Michael Gürth (57) umher, der sich ebenfalls auf den Auftritt von Fox freute. „Ich habe ihn vor ein paar Wochen an der Gilde Park Bühne gesehen, musikalisch und dynamisch gibt er einfach Vollgas.“ Die Tochter von Gastronom Manuel Mauritz (34) fieberte dem „Zukunft Pink“-Star am meisten entgegen. „Ich habe Sophia versprochen, das wir hingehen, wenn er in die Stadt kommt“, so der „Lieblingsbar“-Chef. Hat er gehalten, toller Papa!

