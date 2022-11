﻿Exxon Mobil beschert Niedersachsens Tafeln mit 20.000 Euro

Vorweihnachtliche Bescherung für die Tafeln in Niedersachsen: Das Energieunternehmen Exxon Mobil spendet 20.000 Euro für die Einrichtungen, die mit ehrenamtlichen Helfern Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs an Bedürftige verteilen.

Axel Weiß, Geschäftsführer von Exxon Mobil Deutschland, hat den Scheck stellvertretend für alle Tafeln an die erste Vorsitzende der Einrichtung in Langenhagen, Jutta Holtmann, überreicht.

Hannover/Langenhagen. Energiekrise, hohe Inflation und steigende Zahlen an Bedürftigen – ausgelöst unter anderem durch die Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten in der Ukraine – Niedersachsens Tafeln machen vielfältige Probleme zu schaffen. Dafür gab es jetzt eine vorweihnachtliche Bescherung. Axel Weiß, Geschäftsführer der Deutschlandsparte des Energieunternehmens Exxon Mobil, überreichte in Langenhagen einen Spendenscheck in Höhe von 20.000 Euro. Die Vorsitzende der Einrichtung in der Flughafenstadt, Jutta Holtmann, nahm ihn stellvertretend für die 106 Tafeln in Niedersachsen und Bremen entgegen.

Die Tafeln sammeln mit ehrenamtlichen Helfern Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs und verteilen sie an Bedürftige. Letztere benötigen eine entsprechende Bescheinigung. „Am Anfang des Jahres hatten wir 150.000 Berechtigte, aktuell sind es 200.000“, sagt Uwe Lampe, Vorsitzender des Landesverbandes der Tafeln. Rund 30 Prozent der Einrichtungen haben derzeit einen Aufnahmestopp für Hilfsempfänger, dazu zählt auch diejenige in Langenhagen.

Möbelverkauf hilft Bedürftigen

Exxon Mobil hat sich in der Vergangenheit schon häufig im Sozialbereich engagiert – unter anderem für die HAZ-Weihnachtshilfe. Das Geld für die Tafeln stammt zu einem Teil aus einem Möbelgeschäft, das eigentlich nicht zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählt. Es ist von seinem ursprünglichen Standort an der Riethorst in Lahe nach Vahrenwald umgezogen. „Dabei sind Möbel übrig geblieben, die wir nicht mehr benötigten, die aber viel zu schade zum Wegwerfen waren“, erzählt Weiß.

Deshalb habe man einen Teil den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal gespendet, einen anderen an eigene Mitarbeiter verkauft. „Dabei sind 11.000 Euro zusammengekommen. Diese Summe haben wir dann als Unternehmen fast verdoppelt“, sagt Weiß. Die Tafeln habe man als Empfänger ausgewählt, weil bei ihnen keine Verwaltungskosten anfallen. Was mit der Spende passiert, wollen sich die Tafeln laut Lampe noch überlegen. „Wir werden sie mit Sicherheit nicht für den Kauf von zusätzlichen Lebensmitteln einsetzen, weil das nicht unserem Geschäftsmodell entspricht“, sagt der Vorsitzende. Die Einrichtungen reichen gespendete Lebensmittel weiter.