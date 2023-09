﻿Mehr als nur TikTok-Star: So besteht Fabi Rommel vor Publikum im Pavillon Hannover

Hannover. Natürlich beginnt die Show von Fabi Rommel mit einem Video. Der Comedian aus der schwäbischen Kleinstadt Calw hat seine erste Solotour vorsorglich „Der Typ aus den Videos“ genannt – weil ihm bewusst ist, dass er vor allem durch seine viralen Clips auf TikTok und Instagram bekannt ist.

Aber kann ein Internet-Hype eine 90-Minuten-Show spielen? Kann er, wie Rommel am Freitagabend, 8. September, im ausverkauften Kulturzentrum Pavillon bewies. Noch bevor er die Bühne betritt, kündigt er sich auf der Leinwand mit einem Sketch im gewohnten Stil an. Er selbst in drei verschiedenen Rollen, mit tranig-schwäbelnder Stimme und Gags auf selbstironischer Meta-Ebene.

Rommel nimmt sich selbst nicht ernst

Liebenswerte Trotteligkeit, gepaart mit Sarkasmus und einer Prise Selbsthass, immer als Kontrapunkt zum übersteigerten Selbstvertrauen der Alpha-Männlichkeit – das ist Rommels Erfolgsrezept, das er zum roten Faden seines Programms macht. Es ist der Humorsound, mit dem auch „El Hotzo“ alias Sebastian Hotz zur Internetstimme einer Generation aufstieg.

Auch Fabi Rommel ist in den sozialen Medien zur Berühmtheit geworden. Auf TikTok folgen ihm eine halbe Million Menschen, seine Videos haben mehrere Millionen Aufrufe. Nun spielt er seine erste Solotour vor echten Menschen. Eine Entwicklung, die er sich selbst nie zugetraut hätte, wie er den 600 Zuschauenden im Pavillon unverblümt verrät.

Das Gegenteil einer Rampensau

Er habe immer gedacht, für Stand-up-Comedy fehle es ihm an Ausstrahlung und Energie, sagt er. Tatsächlich ist Rommel das Gegenteil einer Rampensau. Beinahe aufreizend lethargisch trottet er auf die Bühne, im verschüchterten Singsang trägt er seine Gags über Reichshühner, Fußpilz und Beamte vor. Doch gerade das verfängt beim Publikum. Rommels Sätze trudeln aus, versanden regelrecht. Aber was unsicher wirkt, ist in Wahrheit eine geschickte Verpackung seiner Pointen. Früher habe er eine „Fake-Energie“ auf die Bühne gebracht, verrät Rommel – ehe er seine Schwächen zu seinen Stärken gemacht habe.

Der 30-Jährige spart sich jegliche Publikumsanimationen und veralbert sich lieber permanent selbst. Rommel nimmt seine eigene Antriebslosigkeit und Nicht-Ausstrahlung aufs Korn. Damit gewinnt er nicht nur die Sympathien der Zuschauenden, sondern schafft auch eine angenehme Abwechslung in einer Comedyszene, die oft lieber gegen andere tritt als gegen sich selbst.

