Der Fall des pakistanischen Flüchtlings, der in der Gesellenprüfung zum Elektriker an Begriffen wie Tarifautonomiestärkungsgesetz scheitert, zeigt, dass etwas schiefläuft. Wir überfrachten Curricula mit Spezialwissen, während es an Grundfertigkeiten oft fehlt – nicht nur in der Berufsausbildung, kommentiert Conrad von Meding.

