﻿Fachkräftemangel: Das tun Unternehmen aus der Region, um an Personal zu kommen

Langenhagen. Gleitzeit auf der Baustelle? Das ist eher unwahrscheinlich. Dennoch hat der Nachwuchs in Klein- und Mittelstandsunternehmen heute andere Ansprüche an seinen Arbeitgeber – und kann sich die auch leisten. In vielen Firmen fehlt es an Fachkräften, und so bieten auch kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe inzwischen neue Arbeitszeitmodelle und Mitarbeitervorteile an. Sie passen sich an eine moderne Arbeitswelt an, in der Arbeitnehmer nicht nur ihren Chef, sondern auch sich selbst glücklich machen wollen.

Wie gehen Unternehmen damit um? Drei Führungskräfte aus dem hannoverschen Umland berichten.

Geschäftsführerin Marena Heuer: „Mehr junge Menschen werden wieder ins Handwerk gehen“

Marena Heuer ist Geschäftsführerin von Heuer & Co. Hausausbau in Langenhagen. Ihr Handwerksbetrieb bietet Produktion und Montage von Rollläden, Türen, Markisen, Fenstern und Terrassendächern an. Sie sagt:

„Wir müssen uns dahin bewegen, die Arbeitskultur zu verändern. Daran arbeiten wir bereits seit Jahren, indem wir zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle anbieten. Einem Monteur haben wir aktuell den Wunsch erfüllt, vier Monate freigestellt zu werden, um in dieser Zeit als Skilehrer zu arbeiten. Und wenn jemand statt Vollzeit nur drei Tage die Woche arbeiten möchte, aber gut ins Team passt, stellen wir die Person trotzdem gerne ein.

Meine Prognose ist sogar, dass in Zukunft wieder mehr junge Menschen ins Handwerk gehen werden. Weil die Digitalisierung mittlerweile auch im Handwerk nicht mehr wegzudenken ist, können sie nun dort beides miteinander verbinden: arbeiten mit den modernen Medien und selbst etwas mit den eigenen Händen schaffen. Und seien wir doch ehrlich, das Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben und dafür persönlich Anerkennung zu bekommen, ist und bleibt etwas ganz Besonderes.

Außerdem werden gute Handwerker immer gebraucht. Ich sehe noch keinen Roboter, der in der Lage ist, ein Fenster über den Gartenzaun bis zum Haus zu transportieren und selbstständig einzubauen. Die jungen Leute, die zu uns kommen, haben andere Anforderungen als früher, und darauf haben wir uns eingestellt. Das ist weder gut noch schlecht, sondern das ist einfach so.“

Geschäftsführer Olaf-Ulrich Krause: „Arbeit muss Spaß machen und sich vom Geld her lohnen“

Olaf-Ulrich Krause ist einer der Geschäftsführer von Logiline in Langenhagen. Sein Unternehmen bietet Logistikdienstleistungen im In- und Ausland an. Er sagt:

„Die Welt hat sich verändert. Man muss den Menschen Angebote machen in jegliche Richtung. Die, die das verstanden haben, die werden auch Bestand haben. Wer das nicht macht, wird ins Hintertreffen geraten.

Die Ansprüche der Mitarbeiter sind breiter und individueller geworden. Es ist nicht so, dass alle jungen Leute wenig arbeiten wollen und keinen Wert auf einen Dienstwagen legen. Gerade im ländlichen Bereich kann so ein Auto zum Beispiel sehr wichtig sein. Außerdem müssen wir auch an erfahrenere Menschen denken und jene, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen. Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen ist es leichter als für große, Veränderungen schnell umzusetzen.

Wir waren beispielsweise schon dabei, unsere Digitalisierung voranzutreiben, als eine unserer Buchhalterinnen aus privaten Gründen weit weggezogen ist. Das hat uns noch mal einen Push gegeben, die Prozesse so weit zu digitalisieren, dass sie nun mehrere Hundert Kilometer entfernt remote für uns arbeiten kann. Aber wir können noch so ein toller Arbeitgeber sein – wenn der Lohn nicht stimmt, wird es schwierig. Arbeit muss Spaß machen und sich vom Geld her lohnen.“

Personalvermittler Andreas Uredat: „Entweder die Unternehmen ändern sich, oder sie finden keine Leute“

Andreas Uredat ist „Der Personalfinder“ in Langenhagen. Er berät Klein- und Mittelstandsunternehmen dabei, neue Mitarbeitende zu finden. Er sagt:

„Die Arbeitswelt verändert sich gnadenlos, und das ist bei vielen noch nicht angekommen. Neulich habe ich mit einer Kundin telefoniert, die sich darüber aufregte, dass eine 24-jährige Bewerberin nur 25 bis maximal 30 Stunden arbeiten möchte. In den Unternehmen, die ich berate, ist oft eine ältere Generation am Ruder, bei der ich dann manchmal sagen muss: Zu Ihren Bedingungen kann ich keine Bewerber zur Verfügung stellen. Entweder die Unternehmen ändern sich, oder sie finden keine Leute.

Ich bin selbst nicht mit digitalen Medien aufgewachsen und konnte mir vor Corona nicht vorstellen, Bewerbungsgespräche per Telefon oder Videocall zu machen. Aber jetzt muss ich mich auch darauf einstellen, denn viele Menschen erreicht man anders nicht mehr. Die Anforderungen an Arbeitsplätze verändern sich. Meiner Erfahrung nach wollen nur noch etwa 25 Prozent der Generation Z überhaupt noch in Vollzeit arbeiten. Viele fordern Homeoffice oder Dinge wie ein Jobrad. Diese neuen Forderungen sind zum Teil für die Unternehmer schwer umsetzbar, zum Teil ist es aber auch eine Sache der Einstellung, ob man darauf eingeht. Wer sich gar nicht ändert, hat ein echtes Problem.“