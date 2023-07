Die Stadt Hannover hat den Fachkräftemangel in Behörden als Problem erkannt. Aber warum tut sie dann nicht mehr dagegen, fragt Heiko Randermann.

Hannover. Eigentlich ist das Elterngeld eine simple Sache mit einem simplen Ziel: Es soll frisch gebackenen Eltern die Angst nehmen, nach der Geburt des Babys in finanzielle Not zu geraten. Umso größer ist dann natürlich der Frust, wenn das Geld nicht kommt, sogar monatelang nicht. Anfang des Jahres räumte die Stadt Hannover ein, dass sie teilweise rund 14 Wochen brauche, um Elterngeldanträge zu bearbeiten. Der Grund: Fachkräftemangel. Es gibt schlichtweg nicht genug Menschen in der Abteilung, um alle Anträge in einem angemessenen Zeitrahmen zu bearbeiten.