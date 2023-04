﻿Fachkräftemangel: Pflegebedürftige müssen länger auf einen Platz im Heim warten

Hannover. Im Altenzentrum St. Aegidien ist die Krise angekommen: Heimleiterin Angela Cording kann mehrere Vollzeitstellen für Pflegekräfte nicht mehr besetzen. Sie hat einiges versucht: Anzeigen, Headhunter – nichts hat geholfen.

Dabei hat das Pflegeheim in Anderten einen guten Ruf. „Wir haben einen hohen Standard und leisten wirklich gute Pflege“, betont Cording. Solche Bedingungen ziehen in der Regel engagierte Pflegekräfte an, die ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden wollen. Dennoch findet die diakonische Einrichtung seit Monaten keine Mitarbeiter mehr. Und ist damit kein Einzelfall.

Muss Zimmer leer stehen lassen, weil Pflegekräfte fehlen: Angela Cording, Leiterin des Altenzentrums St. Aegidien. © Quelle: Katrin Kutter

Die Heimleiterin hat jetzt Konsequenzen gezogen. Sie lässt acht der 98 Zimmer leer stehen. Was andererseits bedeutet: Die Warteliste der Menschen, die dringend einen stationären Pflegeplatz brauchen, wird immer länger. „Es tut mir in der Seele weh, wenn ich weinende Angehörige am Telefon habe“, sagt Pflegedienstleiterin Linda Müller. „Dabei haben wir theoretisch Betten frei.“

Personalmangel in der Pflege verschärft die Wartezeiten

Doch Müller muss die Familien vertrösten. Sechs Monate dauert es inzwischen meist, bis sie einen Platz neu vergeben kann. Die Stadt Hannover geht, je nach Fall, von einigen Wochen bis zu einem halben Jahr aus.

„Die Angehörigen zu Hause sind oft am Limit. Wir müssen herzzerreißende Gespräche führen“, berichtet Heimleiterin Cording. Oft geht es um Paare, die es noch lange schaffen, sich gegenseitig zu Hause zu stützen. Bis die Demenz des einen oder die Gebrechlichkeit der anderen den Umzug in ein Heim dringlich machen.

Müller hat Kontakt zu einem Mann, der sich seit Dezember von seinem Arbeitgeber freistellen lässt und seitdem auf einer Isomatte bei seiner hochbetagten Mutter übernachtet, die er nicht mehr allein lassen kann. Nach einem Sturz und Klinikaufenthalt hat sich der Zustand der 91-Jährigen stark verschlechtert. Sie steht jetzt bei mehreren Pflegeheimen auf der Warteliste. „Und ich lebe vom Ersparten“, berichtet der 58-Jährige.

Können Pflegebedürftige erst nach längerer Wartezeit aufnehmen: Pflegedienstleiterin Linda Müller und Heimleiterin Angela Cording vom Altenzentrum St. Aegidien. © Quelle: Katrin Kutter

Doch wenn Heime nicht mehr alle Betten belegen, trifft das nicht nur die Menschen, die händeringend auf einen Platz warten. Eine solche Entscheidung hat auch Folgen für die Einrichtungen selbst. „Mir fehlen die Erträge, das macht mich unruhig“, sagt Heimleiterin Cording. Auf Dauer lässt sich die Situation nicht durchhalten. Andere Heime mussten deshalb bereits aufgeben.

Pflegeheime geraten in Schieflage

Denn auch wenn einige Pflegekräfte weniger auf der Lohnliste stehen, sparen die Heime nicht. Die meisten Fixkosten laufen weiter: für Heizung, Miete, Personal in Küche, Reinigung und Hauswirtschaft. Die Preise für Energie und Lebensmittel sind zudem stark gestiegen.

Obendrein muss St. Aegidien wegen der dünnen Personaldecke auf kostspielige Zeitarbeitskräfte zurückgreifen. Das verschärft die Lage für die Altenheimbetreiber, die fast alle unter Personalmangel leiden, zusätzlich. Denn sie bekommen die Zusatzkosten nicht von der Pflegekasse erstattet.

Vertrauenssache: Zwischen Pflegekräften und Bewohnern im Pflegeheim entwickelt sich ein persönliches Verhältnis. © Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Inzwischen gelten Personaldienstleister unter Beschäftigten in der Pflege als attraktive Arbeitgeber. „Diese Firmen zahlen ihren Mitarbeitern gut“, berichtet Cording. Und so verlieren die Heime auch noch an die Zeitarbeit Pflegekräfte, die ihnen dann als vertraute Personen der Bewohner in der kontinuierlichen Betreuung fehlen.

Zeitarbeitsfirmen werben das Pflegepersonal ab

„Ganz absurd wird es, wenn Zeitarbeitsfirmen unser Personal abwerben“, sagt Annette Baumert, Geschäftsführerin der AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover. Doch die Leihfirmen können, anders als die Heime selbst, oft verlässliche Dienstpläne oder auch Wunschschichten anbieten.

Auch die AWO hat ihre fünf Pflegeheime in Hannover und dem Umland wegen Personalmangels nicht alle voll belegt. „Bisher mussten wir noch keinen Wohnbereich komplett leer ziehen“, berichtet Baumert. Aber die Wartezeit bis zur Aufnahme verlängere sich automatisch.

Kritisiert die Bedingungen für Pflegeheime: Yazid Shammout, Geschäftsführer des Dana-Seniorenzentrums. © Quelle: Samantha Franson

Die AWO-Fachfrau bestätigt, dass die wirtschaftlichen Risiken der Heime durch den Fachkräftemangel steigen. „Die Pflegesätze sind auf 98 Prozent Auslastung kalkuliert. Das ist schwer zu halten“, sagt Baumert. Bei geringerer Auslastung schreiben die Häuser aber zwangsläufig Verluste.

Von einer „beängstigenden Entwicklung“ spricht Yazid Shammout, Geschäftsführer der Dana-Senioreneinrichtungen. „Wir haben eine wachsende Nachfrage nach Pflege, und gleichzeitig geben bundesweit, auch in Niedersachsen, Träger auf.“

Pflegeheime: Vermehrt Insolvenzen

In Hannover ist die Aufnahme pflegebedürftiger Menschen laut Stadtverwaltung noch nicht gefährdet. Landesweit kommt es allerdings vermehrt zu Insolvenzen. So häufen sich – ein Beispiel – bei den DRK-Kreisverbänden inzwischen die Schließungen von Pflegeheimen: Ende 2022 in Mariental im Landkreis Helmstedt, im März in Nordhorn (Grafschaft Bentheim), und im Juli folgt Fallersleben bei Wolfsburg.

Gründe für die Schließungen seien starke Kostensteigerungen, Mieterhöhungen und vor allem der Personalmangel. „Wenn Betreuungsplätze aufgrund fehlenden Personals nicht belegt werden können, so werden die mit diesen Plätzen verbundenen Fixkosten nicht mehr gegenfinanziert“, sagt Sprecherin Azra Avdagic vom DRK Niedersachsen.

Das niedersächsische Sozialministerium sieht diese Insolvenzen „durchaus mit Sorge“. Das Ministerium arbeitet an einem Programm zur Fachkräftegewinnung. Unterdessen warten Pflegebedürftige dringend auf einen Platz im Heim.