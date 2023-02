Die Stadt Hannover will ihr Personalmanagement komplett neu aufstellen. Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, will die Stadt mehr Quereinsteiger zulassen und Stipendien an Studenten vergeben.

