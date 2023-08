﻿Das Fährmannsfest wird 40: Alles Wissenswerte rund ums Festival

Linden-Nord. Zum Geburtstag ist alles wieder da: Nachdem in den vergangenen Jahren das Fährmannsfest in einer kleineren Variante stattfand, wird am Wochenende der 40. Geburtstag des Festivals mit viel Programm und Lindener Lokalkolorit gefeiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Musikbühne auf der Fährmannsinsel am Zusammenfluss von Ihme und Leine treten an den drei Tagen insgesamt 16 Bands auf, darunter am Freitag als Headliner Wanda aus Österreich, am Sonnabend die Partypunkband Me First and the Gimme Gimmies und am Sonntag die hannoversche Ska-Truppe Wisecräcker. Tickets sind noch verfügbar, am Sonntag ist auch in diesem Jahr der Eintritt kostenlos. Geplant ist ein Fest für alle, niemand soll sich ausgeschlossen fühlen. Erstmals gibt es ein speziell geschultes Supportteam, das bei grenzüberschreitendem Verhalten angesprochen werden kann und bei Bedarf einschreitet.

Faustwiese als Spielort

Feiern unter Sommersonne: Das Fährmannsfest 2022. © Quelle: Antje Winzer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum 40. Geburtstag des Festes wird am Sonnabend und Sonntag auch wieder die Faustwiese zur Spielstätte. Auf der Bunten Bühne dort spielen kleinere Bands wie Spoon and the Forkestra mit perligem Indie-Pop oder lokale Künstler wie Herr Müller und sein Chauffeur oder der Liedermacher Kai Olaf.

Lokale Kulinarik, lokale Themen

Auf der Faustwiese gibt es Gastronomiestände, die von Restaurants aus Linden betrieben werden sowie Infostände zum Beispiel zum Ausbau des Südschnellwegs. Darüber hinaus beteiligen sich zahlreiche Vereine aus Linden mit Ständen und Aktionen am Programm auf der Faustwiese. Damit gibt es beim Fährmannsfest wieder das, was in den vergangenen Jahren gefehlt hat: Es ist ein Nachbarschaftstreff und Volksfest, das sichtbar im Stadtteil verwurzelt ist. Der Eintritt auf die Wiese ist an allen Tagen kostenlos.

Für Kinder gibt es hier ein großes Kinderfest mit zwei Hüpfburgen, Märchenerzählerin und gleich zwei Musikacts: Die Crew von der bunten Kuh am Sonnabend und Egon und die Treckerfahrer am Sonntag.

Lotsenservice für Barrierefreiheit

Auch barrierefrei soll das Festival sein: Für Rollstuhlfahrer und sehbehinderte Menschen wird ein Lotsenservice eingerichtet, der bei der Orientierung auf dem Festivalgelände hilft und nach vorheriger Anmeldung sogar einen Abholservice von den Haltestellen Königsworther Platz und Gerberstraße anbietet. Die Telefonnummer zur Anmeldung findet sich auf der Internetseite des Fährmannsfestes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Communityboot „ZuKunst" steht für Fahrten um die Fährmannsinsel bereit. © Quelle: Makers For Humanity

Zum Geburtstag besinnt sich das Fährmannsfest auf seine Wurzeln: Eine Skulptur und eine Ausstellung erinnern an die historische Seilfähre, die bis 1950 zwischen den beiden Ufern gependelt hatte. Wer will, kann auch mit einer eigens angeheuerten Crew auf dem selbst gebauten Motorkatamaran „ZuKunst“ die Fährmannsinsel umfahren. Kinder können am Sonnabend und Sonntag zwischen 15 und 20 Uhr zwei Drachenboote ausprobieren, die der Kanu-Club Limmer zur Verfügung stellt.

So geht’s zum Fest

Zugang gibt es über die Justus-Garten-Brücke von der Seite der Faustwiese oder am Weddigenufer in der Calenberger Neustadt. Während der drei Festtage sind die öffentlichen Rad- und Fußwege Justus-Garten-Brücke, Emma-Frede-Weg und das westliche Ende Weddigenufer ab 14 Uhr gesperrt.

Tickets sind noch verfügbar. Im Vorverkauf über die Seite des Fährmannsfests oder im HAZ/NP-Ticketshop kostet ein Onlineticket für den Freitagabend 47,65 Euro, für den Sonnabend 24,25 Euro und für beide Tage als Kombiticket 65,25 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten für Freitag 50 Euro, für Sonnabend 25 Euro und als Kombiticket 70 Euro.

Mehr Informationen, einen Lageplan und Tickets gibt es unter https://faehrmannsfest.de/

HAZ