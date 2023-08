﻿Fährmannsfest-Veranstalter wollen weitermachen

Linden-Nord. Am Sonntagnachmittag ist das Bild auf der Faustwiese und der Fährmannsinsel eher traurig. Das Banner mit dem Schriftzug „40 Jahre Fährmannsfest“ flattert im Wind. Wo gerade eigentlich die erste Band spielen sollte, wird jetzt die Bühne abgebaut. Einige der Getränke- und Imbissbuden sind schon fort, die anderen werden gerade zusammengepackt oder weggefahren.

Ein paar Stunden vorher, am Sonntagmittag, war der dritte Tag des Fährmannsfestes abgesagt worden. „Das war zu viel Wasser von oben am Samstag“, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Nicht lange diskutiert

Trotz nasser Bühne: Me first and the Gimme Gimmes spielen Samstagabend auf dem Fährmannsfest. © Quelle: Nancy Heusel

Die Entscheidung wurde am Samstag in der Nacht getroffen. Die Fläche beim Biergarten hätte nicht mehr zur Verfügung gestanden, der Bereich vor der Bühne sei so verschlammt gewesen, „dass da gar nichts mehr möglich ist“, sagt Harm Baxmann, der Vorsitzende des Fährmannsfest Verein e.V., am Montag. „Das Gesamtpaket war so, dass wir gar nicht lange diskutiert haben.“ Gerade am Sonntag, der beim Fährmannsfest traditionell kostenlos ist, seien die Menschen zum Verweilen da. „Wir haben gemerkt: Wir sind logistisch nicht in der Lage, den Platz in einen Zustand zu bringen, dass da ein Fest möglich ist.“

Tatsächlich war auch am Sonntagnachmittag der Bereich vor der Bühne noch eine Schlammwüste. Dort, wo einmal der Biergarten war, schwappte eine kleine Seenplatte vor sich hin. Der Hang zum Fluss hin sah zwar grün aus, aber auch dort schauten rutschige Schlammstellen heraus. Auf der Faustwiese sah es ein bisschen besser aus. Dennoch war die Wiese nach wie vor schlammig.

Noch ohne Regen: Am Freitag spielten Wanda auf dem Fährmannsfest © Quelle: Nancy Heusel

„Was für ein Schaden entstanden ist, werden wir sehen müssen“

Mulch oder Stroh zu verteilen sei wegen Auflagen des Grünflächenamtes keine Möglichkeit gewesen, sagt Baxmann. Der Festivalbereich sei eine öffentliche Fläche, die am Ende des Festivals wieder in den Ausgangszustand versetzt werden müsse. „Das ist was anderes als in Wacken, wo das Privatflächen sind.“ Ob und wie es für die beteiligten Künstler und Gastronomiebetriebe eine Entschädigung gibt, steht noch nicht fest.

Das spontane Ersatzkonzert der eigentlich für den Sonntag geplanten Bands Wisecräcker, Godots und Beatbar im „Bei Chez Heinz“ sei immerhin gut gefüllt gewesen. Dennoch: „Das ist schon ein erheblicher Verlust. Gerade am Sonntag brauchen wir die Gastroeinnahmen“, sagt Baxmann. „Was da für ein Schaden entstanden ist, werden sehen müssen.“

Die Party geht weiter: Tanzen zu Rogers am Samstag © Quelle: Nancy Heusel

Baxmann gibt sich trotzdem zufrieden. Am Freitagabend waren bis zu 3000 Menschen beim Festival, am Samstagabend trotz Regens 1500. „Freitag und Sonnabend war das Bombe“, sagt Baxmann. Auch die angebotenen Bootsfahrten um die Fährmannsinsel seien gut angekommen, genau wie die Stände von Gastronomen aus Linden und die Ausstellung zum 40. Geburtstag des Fährmannsfestes. „Vor den alten Plakaten sind sehr viele Leute stehen geblieben.“

Schlamm hat auch sein Gutes: Man kann mit den Schuhen Herzchen hineinmalen. © Quelle: Nancy Heusel

Weitergehen soll es in dieser Form auf jeden Fall. Aber das hänge auch von den Förderungen ab. „Es geht nicht ohne Förderungen, bei dem Eintritt der bei uns schon moderat ist“, sagt Baxmann. „Wir müssen schauen, was geht. Der Wille ist da. Wir wollen an diesem Konzept festhalten.“

