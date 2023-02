﻿Volles Programm zum Jubiläum: Fährmannsfest in Hannover feiert 40. Geburtstag – mit Wanda

Zu Gast in Hannover: Wanda

Nun ist es wieder ganz das alte: Zum 40. Jubiläum soll das Fährmannsfest am Weddigenufer in Hannover wieder in vollem Umfang über die Bühnen gehen – das erste Mal seit 2019. Es gibt viele Stars und Überraschungen – auch die bekannte österreichische Band Wanda kommt. Und der Vorverkauf hat bereits begonnen.

