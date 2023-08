﻿Keine Schlammschlacht wie in Wacken erwartet

Hannover. Das Metalfestival in Wacken versinkt im Matsch, und auch in Hannover soll am Wochenende gerockt werden. Allerdings mit festem Boden unter den Füßen. Denn dem Fährmannsfest droht zum 40-jährigen Bestehen keine Schlammschlacht, zu beiden Seiten der Ihme rechnen die Veranstalter nicht mit Problemen wie in Schleswig-Holstein. Gummistiefel? „Turnschuhe sollten reichen“, sagt Programmgestalter Dirk Sadlon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Wasser fließe gut ab, trotz der Regenfälle der letzten Tage, auch vor der Hauptbühne am Fährmannsdreieck sei nicht mit tiefem oder gar unzumutbarem Geläuf zu rechnen. Mehrere Tausend Fans werden hier und auch auf der Faust-Wiese gegenüber am Wochenende erwartet. Die Veranstalter bitten dringend, nicht mit dem Auto anzureisen, da das Gelände aufgrund seiner Lage quasi über keine Parkflächen verfügt.

Lesen Sie auch

Auf der Bühne stehen am Starttag Wanda, Thees Uhlmann, das Lumpenpack und Finder, am Sonnabend me First and the Gimme Gimmes, Rogers, Die Nerven, Indecent Behaviour, Hound und Ember Sea. Der Sonntag ist Familientag und eintrittsfrei, es spielen Wisecräcker, Raum27, Arxx, Grillmaster Flash & The Jungs, GoDots und Beatbar. Es gibt noch Karten an den Vorverkaufsstellen, Infos auf faehrmansfest.de

HAZ