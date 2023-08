﻿Trotz Konzertunterbrechung: Bands und Fans trotzen beim Fährmannsfest dem Starkregen

Hannover. Tag zwei des Fährmannsfests startet in aller Ruhe. Als am Nachmittag Indecent Behavior aus Merzig ihren Punkrock von den Bühnenbrettern pfeffern, tummeln sich erst 1000 Besucher und Besucherinnen auf dem Gelände an der Ihme. Doch die „ham Bock“, genauso wie die Band um Sänger Henrik Bergmann. Bei den Ansagen des Sängers schwingt saarländischer Singsang mit.

„Heute: Hard Rock“, könnte auf einem Schild am Eingang stehen, denn mit Ember Sea, klassischem Elfen-Metal aus Hannover, und Hound, knarzendem 70er-Jahre-Vintage-Rock aus Hildesheim, ist der Sonnabend auf der Musikbühne recht gitarrenaffin. Prima Live-Bands vor einem schon dunklen Himmel und den ersten schweren Regentropfen. Auf der Bunten Bühne auf der Faust-Wiese verbindet derweil Liedermacher Kai Olaf Comedy mit Gitarrensongs. Mit Kinderunterhaltung, Hüpfburg und Kleinkunst ist das eine prima Erweiterung auf der anderen Ihmeseite. Ob Batik-Shirt oder vegane Pizza, es gibt für alle etwas.

Nerven bewahren: Das Fährmannsfest am Sonnabend. © Quelle: Nancy Heusel

40 Jahre Fährmannsfest, eine Erfolgsgeschichte aus den 80er-Jahren. Das Fährmannsfest ist das größte alternative Open-Air-Musikfestival in der Region Hannover, dazu ein vielfältiges Stadtteil-Fest.

Auf der Bühne erklingt jetzt Ludwig van Beethovens Melodie zu Friedrich Schillers Gedicht „Ode an die Freude“ als Intro, danach spielen Die Nerven „Ich sterbe jeden Tag in Deutschland“. Größer könnte der Kontrast kaum sein. Überraschende Arrangements und ideenreiche Kompositionen sind bei der Indie-Rock-Band aus Stuttgart zu hören. Kevin Kuhn am Schlagzeug liefert dazu einen hypnotischen Groove.

Dauerregen bei Die Nerven: Konzert unterbrochen

Mit ihrer Mischung aus Punk- und Postpunk und mit skeptischen und ironischen Texten, brechen die Kritikerlieblinge das Feld vor der Bühne auf. Nur der Himmel tränt zum Auftritt der Nerven. Es gibt eine Konzertunterbrechung.

Fährmannsfest am Sonnabend: Die Rogers auf der Bühne. © Quelle: Nancy Heusel

Im Paralleluniversum gegenüber, auf der Bunten Bühne, haben auch gesprochene Texte ihren Platz Etwa bei „Macht Worte!“, dem Open-Air-Poetry-Slam. Poesie und Lyrik, Geschichten und Fantasien haben Raum, aber nicht viel Zeit, um die Zuhörer von ihren Gedanken zu überzeugen. Auch hier hat der kurze Sturzregen Spuren hinterlassen. Es dauert einen Augenblick, bis alle Gäste zurückkehren. Das Punkrock-Quartett Rogers aus Düsseldorf kämpft auf der Musikbühne ebenfalls mit dem Wolkenbruch. Doch Frontmann Chri Hoffmeier und seine Band sind wasserfest. „Ein’ Scheiß muss ich; ich kann machen, was ich will!“, grölt er den ersten Reihen zu.

Riesige Pfütze vor der Bühne: Das Publikum wartet hinter einer Absperrung auf die Fortsetzung des Festivals. © Quelle: Nancy Heusel

Festival wegen Starkregen unterbrochen

Die tanzen, inzwischen klatschnass, glücklich zu den Riffs der Rheinländer. Melodie und Sozialkritik, das steht dem Rogers-Pogo. Kurz danach heißt es: kurz vor Weltuntergang. Für eine halbe Stunde herrscht Starkregen, nichts geht mehr. Gut 20 Meter vor der Bühne werden geräumt, das Publikum muss zurückweichen, das Wasser auch. Eine riesige Pfütze steht vor der Bühne.

Auf der Bühne kein Regen, aber Nebel: Die Nerven beim Fährmannsfest. © Quelle: Nancy Heusel

1500 Besucher am zweiten Tag

Doch richtige Fährmannfest-Fans kommen wieder – zum krönenden Abschluss der musikalischen Wasserspiele mit den US-amerikanischen Punkrockern Me First and the Gimme Gimmes. Und zu ABBA-Coversongs, und Punk-Versionen von „Jolene“ oder „Take Me Home, Country Roads“ können sich alle der rund 1500 Besucherinnen und Besucher trocken schütteln. Dafür sorgt der Frontmann der Punkrocker Spike Slawson.

Wasser vor der Bühne: Der Auftritt von Me First and the Gimme Gimmes verzögerte sich, Besucher suchten an Bierbuden Schutz vor dem Dauerregen © Quelle: André Kramer/Privat

Spaß gehabt, Glück gehabt und Geduld bewiesen - 40 Jahre Fährmannsfest zu feiern, das hat funktioniert.

