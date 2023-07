Mit Wanda und Thees Uhlmann: Gewinnen Sie Karten für das Fährmannsfest in Hannover

Hannover. Das Fährmannsfest ist eines der größten alternativen Kulturfestivals mitten in der Stadt in Norddeutschland. In Linden-Nord und am Weddigenufer erwartet Besucher und Besucherinnen vom 4. bis 6. August mehr als 20 Konzerte, ein umfangreiches Kinderprogramm und Kultureinlagen vom Poetry Slam bis zu einer Stand-up-Comedyshow. So spielt zum Beispiel die Band Wanda aus Österreich. Das Duo Lumpenpack kommt nun in fünfköpfiger Besetzung und präsentiert ihre neue Single „Das ist witzig, weil ...“. Und Thees Uhlmann spielt natürlich den Song „Was wird aus Hannover“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die HAZ verlost fünfmal zwei Kombitickets für die ersten beiden Festivaltage. Der Sonntag ist kostenlos. Die Verlosung läuft bis Donnerstag, 3. August 2023, um 15 Uhr. Interessierte können im Netz unter dem Link https://aktion.haz.de/angebot/faehrmannsfest2023 teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Festival beginnt am Freitag um 17.30 Uhr mit der Indieband Finder. Am Sonnabend geht es um 15 Uhr mit dem Metal-Gothic-Rock-Ensemble Ember Sea los. Den Sonntag eröffnet die hannoversche Pop- und New-Wave-Band Beatbar um 15 Uhr. Das Kinderfest läuft auf der Wiese neben dem Faustgelände am Sonnabend und Sonntag ab 16 Uhr und ist kostenlos.

HAZ