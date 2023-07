﻿Fährmannsfest, HAZ und NP beim Maschseefest – das ist diese Woche los in der Region

Hannover. Die HAZ und NP bespielen die Maschsee-Bühne am Nordufer, das Fährmannsfest feiert Vierzigjähriges und vieles mehr. Wir haben eine Auswahl an verschiedenen Veranstaltungen in der ersten Augustwoche für Sie zusammengestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die HAZ beim Maschseefest

Sie machen die Maschseefest-Bühne zur HAZ-Bühne: HAZ-Moderator Jan Sedelies (links) hat fünf Programmtage geplant. Henning Chadde holt er für den „Macht Worte“-Poetry-Slam ans Nordufer. © Quelle: Matthias Stehr

In diesem Jahr bespielt die HAZ beim Maschseefest an fünf Abenden die Maschsee-Bühne am Nordufer. Los geht es diese Woche am Montag, 31. Juli, ab 15 Uhr mit einem Poetry Slam. Am Dienstag, 1. August, gibt es Stand-Up-Comedy für ein breites Publikum mit dem Label „Comedy Krake“. Am Freitag, 4. August, holt die HAZ einen Neunzigerjahre-Kult zurück: die legendäre „Fisch sucht Fahrrad“-Singleparty. Anschließend gibt es Latin Music mit Guacamole Aqui. Der Sonnabend, 5. August, steht ganz im Zeichen der „Unesco City of Music“: Die HAZ feiert mit dem Konzertabend die hannoversche und internationale Musikszene. Ab 19 Uhr steht mit Me & Ms Jacobs eine Band auf der Bühne, die diesem Gedanken bestens entspricht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die NP beim Maschseefest

Immer was los beim NP-Sommerfestival: Hier zeigt die TKH-Lateinformation, was sie alles drauf hat. © Quelle: Ilona Hottmann

Am Donnerstag läuft auf der Maschsee-Bühne das zweite NP-Sommerfestival - ein unterhaltsamer Mix aus Livemusik, Show und Tanz. Mit dabei sind diesmal die Stadionsänger Anca und Ossy („96, Alte Liebe“), die Nachwuchsmusiker Abes und Frederik Wiese, das GOP, die Tanzfamilie Beyoutiful, DJ Giorgio, Tanzschule Susanne Bothe und RTL-Supertalent-Vize Christian Bakotessa mit seiner Band Black-X. Um 18 Uhr geht es los. Im Vorprogramm startet um 16 Uhr eine Fahrradversteigerung mit Frank Schaffert aus dem Fundbüro der Stadt.

Blow Up Extreme auf dem Messegelände

662 Meter lang: Die „Cobra" ist der weltweit größte aufblasbare Indoor-Hindernislauf. © Quelle: Blow Up Extreme

Ab Dienstag, 1. August, verwandeln sich die Messehallen 6 bis 9 und die Außenfläche rund um das Haus der Nationen im Südosten des Messegeländes zum Hindernisparcours und Hüpfburgparadies. Je nach Ticket kann man sich für vier Stunden auf mehr als 55 verschiedenen aufblasbaren Attraktionen austoben. Darunter mit 662 Metern der längste aufblasbare Hindernisparcours der Welt, eine 30 mal 30 Meter große Hüpfburg und bis zu fünf Meter hohe Basejumps.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Spektakel geht insgesamt drei Wochen, endet am 21. August und ist an allen Wochentagen von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Tickets gibt es unter www.blowupextreme.com/hannover und kosten zwischen 22,50 Euro und 42,50 Euro.

Gottfried Wilhelm Leibniz persönlich

In der Rolle des Universalgelehrten: Rainer Künnecke als Gottfried Wilhelm Leibniz in der Galerie Herrenhausen. © Quelle: Tobias Wölki

Rainer Künnecke, seit 20 Jahren als Leibnizdarsteller in Hannover und Umgebung bekannt, hat in seinem neuen Theaterstück den Lebensweg des Universalgelehrten in unterhaltsamer und lehrreicher Art und Weise nachgezeichnet, indem er Herrn Leibniz in verschiedenen Lebensstationen darstellt und so seine Lebens- und Wissenschaftsgeschichte erlebbar macht.

Am Freitag, 4. August, führt er das Stück zum ersten Mal im Historischen Museum auf. Los geht es um 19 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf (an der Museumskasse und online unter die-hinterbuehne.leoticket.de/ticketonline/buchung.jsp?dateID=745) und an der Abendkasse regulär 18 Euro, ermäßigt 13 Euro und für Mitglieder der Freunde des Historischen Museums 15 Euro (Abendkasse).

Open-Air-Ballroom in den Herrenhäuser Gärten

Den Swing im Blut: Die Fette Hupe spielt Sounds der 1930er und 40er. © Quelle: Iris Klöpper

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitag, 4. August, gibt es zum Auftakt der Sommernächte in den Herrenhäuser Gärten eine rauschende Swingnacht im Gartentheater. Die Fette Hupe lässt gemeinsam mit den Sängerinnen Anja Ritterbusch, Hanna Jursch und Chiara Raimondi den Sound der 1930er und 40er wiederaufleben. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Eine halbe Stunde davor gibt es einen Schnupperkurs im Swingtanzstil „Lindy Hop“.

Tickets gibt es an der Kasse Großer Garten, im Künstlerhaus und online unter herrenhaeusergaerten.ticketfritz.de/Event/Kalender/2900/26072?typ=Vorlage. Der reguläre Preis beträgt 22 Euro, ermäßigt 18 Euro und für Kinder (sechs bis 17 Jahre) 11 Euro.

40 Jahre Fährmannsfest

Hannovers größtes alternatives Festival wird 40 und erfindet sich immer wieder ein Stück weit neu. Neben den zahlreichen Musikacts wie Wanda (Freitag), Me First and the Gimme Gimmes (Sonnabend) und Wisecräcker (Sonntag) wird es in diesem Jahr für die Besucherinnen und Besucher einen Motorkatamaran und für die Kinder Drachenboote geben, von denen aus das Spektakel beobachtet werden kann – Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. August.

Allerbeste Stimmung: Auch das Geburtstags-Fährmannsfest wird den Besucherinnen und Besuchern garantiert wieder gute Laune machen. © Quelle: Florian Petrow

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets gibt es an der Abendkasse und unter www.eventim.de/noapp/artist/faehrmannsfest. Der Freitag kostet 47, 65 Euro, der Sonnabend 24,25 und das Kombiticket 65,25 Euro (plus Gebühren). Am Sonntag ist wie immer freier Eintritt.

Festa Italia im Steinhuder Meer

Fast wie in Italien: Ein Wochenende La Dolce Vita auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer. © Quelle: Simon Polreich

Unter dem Motto „Italien mit allen Sinnen genießen“ findet auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. August, jeweils von 12 bis 22 Uhr das Festa Italia statt. Es wird ein buntes Fest mit kulinarischen, kulturellen und musikalischen Beiträgen rund um Italien.

Der Eintritt ist frei, Tickets für die Überfahrt gibt es bei der Personenschifffahrt.

Theatrio-Sommerfest und Sommerbühne

Für Groß und Klein: Theater unter freiem Himmel beim Sommerfest und Sommerprogramm des Theatrio. © Quelle: Katrin Kutter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bevor es mit der Sommerbühne losgeht, feiert das Theatrio sein Sommerfest am Sonnabend, 5. August, von 15 bis 18 Uhr. Es gibt ein buntes Programm mit einem Familienkonzert, Szenen aus verschiedenen Figurentheaterstücken und Figurenbau. Der Eintritt ist frei.

Vom Sonntag, 6. August, präsentiert das Figurentheaterhaus Theatrio dann täglich bis zum 13. August, von 15 bis 18 Uhr seine Sommerbühne – nur am Montag, 7. August, ist spielfrei. An den insgesamt neun Tagen läuft ein Programm mit unter anderem Theater, Musik und einem Figurenbau-Workshop für Kinder. Los geht es mit dem Stück „Tafiti und Pinsel – zwei Freunde und ein Abenteuer“. Tickets gibt es unter theatrio.de/online-tickets und kosten zwischen acht und neun Euro.

HAZ