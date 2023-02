﻿Ticketautomaten gesprengt: Schaden von fast 500.000 Euro für die Üstra

Klimaaktivisten blockieren erneut Straße in Hannovers City: SUV-Fahrer fährt Demonstrant an

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ blockieren am Dienstag den Verkehr in Hannovers Innenstadt: Am Morgen hatten sich mehrere Personen auf die Kreuzung an der Karmarschstraße festgeklebt, am Nachmittag folgt nun eine weitere Aktion in der Nähe des Landtags.