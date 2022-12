﻿Fahrradstraße in Springe: Wieso muss es die Friedrichstraße sein?

Dass Springe fahrradfreundlicher werden soll, darin sind sich eigentlich alle einig. Doch über den Antrag, die Friedrichstraße von der Bahnhofstraße in Richtung Osttangente zur Fahrradstraße zu machen, gibt es immer wieder Diskussionen.

Auch in Springe wird das Thema Fahrradstraße intensiv diskutiert.

Springe. 10.000 Euro für die Umsetzung des Projektes Fahrradstraße der Friedrichstraße in Richtung Osttangente in Springe wollen SPD, Grüne und Linke im Haushalt für 2023 bereitstellen, den der Rat am Donnerstag, 15. Dezember, verabschieden soll – umgesetzt werden könnte das Projekt schon im neuen Jahr, spätestens aber 2024. Anwohner sollen rechtzeitig informiert und eingebunden werden. Möglich sei auch, die Fahrradstraße bis zur Fünfhausenstraße zu erweitern. Üblicherweise dürfen auch Autos Fahrradstraßen nutzen, müssen sich aber klar unterordnen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 Stundenkilometer. Radfahrer dürfen jederzeit nebeneinander fahren. Doch ist die Friedrichstraße überhaupt geeignet für ein solches Vorhaben? Muss es überhaupt eine Fahrradstraße geben zwischen Zentrum und Osttangente?

Radfahrer kritisiert geplante Strecke der Springer Fahrradstraße

Laut dem Springer Bernd Schönebaum, nach eigener Darstellung seit Jahrzehnten in Springe als Radfahrer unterwegs, bestehe keine Notwendigkeit für den Versuch. „Es gibt so viele parallele Straßen zwischen Innenstadt und Osttangente – und alle sind leer genug für Fahrradfahrer: die Friedrich-Bähre-Straße, die Friedrichstraße selbst, die Völksener Straße ...“ Er habe „vier oder fünf Möglichkeiten, quer durch Springe zu fahren“.

Ratsherr Thomas Hüper-Maus (Grüne), einer der Initiatoren des Vorhabens, verwies auf den Modellcharakter des Projekts. „Es soll dazu führen, dass es mehr Radverkehr gibt und dass die Autos möglichst weit zurückgeführt werden.“ Die Friedrichstraße eigne sich gut, weil dort bereits Tempo 30 gelte und weniger verändert werden müsse als in Schönebaums anderen Beispielen.

Außerdem verbinde sie beide Orte „auf direktem Wege“. Der Rat entscheidet am 15. Dezember endgültig über das Vorhaben.

Von Christian Zett