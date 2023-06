Verbrechen

Entführter Jaguar-Fahrer: Wer hat den Überfall an der Langenhagener Tankstelle beobachtet?

Zwei Männer entführen an einer Langenhagener Tankstelle einen Sportwagenfahrer aus Hannover – und fahren mit ihm bis nach Sachsen-Anhalt. Der Überfall am helllichten Tag an einer viel befahrenen Kreuzung wirft weiter Fragen auf. Vor allem: Hat niemand etwas gesehen?