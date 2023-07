﻿Autos raus oder Fahrradstraße weg? Politik streitet über Pläne der Stadt Hannover

Kostenfrei bis 13:02 Uhr lesen

Verkehrswende

Umstritten: In der Brehmstraße auf der Bult will die Stadt auf einer Seite die Parkplätze abschaffen, damit es dort mehr Platz für Radfahrer gibt.

Im Bezirk Südstadt-Bult will die Stadt Hannover viele Parkplätze abschaffen, damit Radfahrer in Fahrradstraßen genug Platz haben. Besonders große Einschnitte sind in der Brehmstraße geplant. Der ADFC drängt darauf, die Pläne umzusetzen, die SPD im Bezirksrat hat Bedenken.