33-Jähriger rammt Fahrradfahrerin am Bischofsholer Damm mit Auto

Nach Feuer an Thönser Straße in Großburgwedel: So geht es für die Bewohner jetzt weiter

Am Wochenende hat in Großburgwedel ein Fachwerkhaus gebrannt. Das Gebäude ist dabei so stark beschädigt worden, dass es nicht mehr genutzt werden kann. Wer hat in dem Haus gewohnt – und wie geht es für die Menschen jetzt weiter?