﻿30 Euro Strafe für zu geringen Mindestabstand: So kontrolliert die Polizei jetzt per Videobeweis in Hannovers Oststadt

Hannover. Der Fahrer des silbernen Opel-Corsa wirkt ziemlich überrumpelt. Entsprechend knapp fällt sein Kommentar dazu aus, dass er nun 30 Euro zahlen muss, weil er weniger als 1,50 Meter Abstand zu einer Radfahrerin auf dem Fahrradstreifen eingehalten hat: „Geht“, sagt er, während er auf das Kartenlesegerät wartet, um die Ordnungswidrigkeit zu begleichen. Trotz des roten Schutzstreifens für Fahrradfahrende hatte er eine Frau zu dicht auf der Wedekindstraße überholt. Die Fahrradfahrerin habe er beim Überholen gar nicht bemerkt, so der Corsa-Fahrer.

Das ist laut Polizei ein anhaltendes Problem in der Stadt: Wo sich Autos und Radfahrende die Straße teilen, kommt es häufig zu engen Überholmanövern, gefährlichen Situationen und auch Unfällen. Abstandskontrollen werden das Problem nicht lösen können, aber sie sollen das Bewusstsein der Autofahrenden schärfen, Rücksicht zu nehmen. „Viele Fahrradfahrende haben sich schon daran gewöhnt, dass sie zu eng überholt werden. So schlimm ist es schon“, sagt der Leiter der Fahrradstaffel, Andreas Diekmann.

Bürger beschweren sich über Autofahrer

Die Polizeidirektion Hannover nimmt Abstandsverstöße gegenüber Radlern jetzt verstärkt ins Visier: An der Wedekindstraße in der Oststadt hat die Straßenverkehrsbehörde auf Wunsch der Fahrradstaffel erstmals neue Markierung angebracht, um die Verstöße besser dokumentieren zu können. Mindestens 1,50 Meter Abstand – das ist die Vorgabe. Die in Hannover erdachte Kontrollmethode sei in Deutschland bislang einmalig, versichert der Polizist.

Abstandskontrolle in der Oststadt: Die Polizei beobachtet an der Wedekindstraße, ob Autofahrende genug Abstand vom Fahrradstreifen halten. © Quelle: Frank Tunnat

Aus der Bevölkerung habe es an der Wedekindstraße trotzdem zahlreiche Beschwerden wegen der gefährlichen Überholmanöver gegeben. Die Straße gilt zwar nicht als Unfallschwerpunkt, ist aber relativ schmal und trotzdem von viel Rädern wie Autos frequentieren. Deswegen wurden in beiden Fahrtrichtungen die neuen Markierungen angebracht.

So funktioniert der Videobeweis

Eine Markierung, die einer eckicgen Klammer ähnelt, ist parallel jeweils auf dem roten Fahrradstreifen und auf der Straße angebracht. Die Position der Markierungen auf dem Fahrradstreifen ist eine Art Mittelwert, wo Radfahrer in der Regel fahren, die Markierung auf der Fahrbahn ist exakt 1,50 Meter entfernt. Beim Überholen zählt aber immer die konkrete Position des Fahrrades.

Fährt beispielsweise eine Fahrradfahrerin in der Mitte ihres Streifens, also exakt über die Klammern auf ihrer Seite, und ein Auto mit dem rechten Außenspiegel genau über die Klammern auf seiner Seite, dann sind gerade noch 1,50 Meter Abstand gegeben. Fährt das Fahrrad an anderer Stelle auf de Streifen, muss sich der Autofahrer daran anpassen. Wichtig: Es zählt immer der Abstand vom linken Lenkerende des Fahrrads und das Ende des rechten Autoaußenspiegels. Überholt ein Auto ein Fahrrad, muss es den Abstand einhalten – und wenn der Gegenverkehr das nicht zulässt, darf es schlicht nicht überholen.

Wie lang ist der Lenker? Auch das kontrolliert die Polizei. © Quelle: Frank Tunnat

Die Polizeikontrolle funktioniert folgendermaßen: Zwei Beamte beziehen am Anfang der klammerförmigen Sondermarkierung, die sich über zwölf Meter erstreckt, ihre Stellung. Den Abstand zwischen Fahrrradlenker und Außenspiegel nimmt eine Videokamera auf. Wird der Mindestabstand unterschritten, verständigt die Fahrradstaffel weitere Beamte. Die stehen an diesem Freitagmorgen etwa 100 Meter weiter und ziehen sowohl das „schuldige“ Auto, aber auch den überholten Fahrradfahrer aus dem Verkehr. Während die Autofahrenden belehrt werden und den Verstoß vor Ort zahlen können, messen Polizisten die Lenkradspanne der Räder – denn die kann unterschiedlich ausfallen und wirkt sich auf den Mindestabstand aus.

Zehn Verstöße bei einer Kontrolle

Fahrradstaffelchef Diekmann kündigt an, dass am südlichen Ende der Podbielskistraße demnächst weitere Markierungen angebracht werden. Die Fahrradstaffel sieht sich immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, nur im Sinne der Zweiräder zu kontrollieren. Das will deren Leiter so nicht stehen lassen: Die Abstandskontrollen seien nur ein kleiner Teil der Arbeit der Staffel.

Zahlen oder diskutieren: Autofahrer, die zu eng überholt haben, müssen 30 Euro zahlen. © Quelle: Frank Tunnat

Am Freitagmorgen, dem 12. Mai, kontrolliert die Fahrradstaffel den morgendlichen Berufsverkehr eine Stunde lang an der Wedekindstraße. Unfälle gibt es nicht. Aber ab und an kommen sich Autos und Räder ziemlich nahe. Die Bilanz: Zehn Autofahrende werden wegen zu engen Überholens angehalten – „normal“ sagt Diekmann mit Blick auf vorige Maßnahmen. Einige Verkehrsteilnehmende akzeptieren die Ordnungswidrigkeit, andere wollen diskutieren. Das dürfte wenig bringen. Denn für jedes Überholmanöver hat die Polizei den Videobeweis.