﻿„Fahrschein statt Führerschein“: Gratis-Seniorenkarte bis 2024 verlängert

Konzert in der Elisabethkirche Langenhagen: Iris Hammer und Heiko Holzknecht vertonen Wetterphänomene mit Mandoline und Gitarre

Iris Hammer und Heiko Holzknecht treten am Sonntag, 23. Oktober, in der Elisabethkirche in Langenhagen auf. Auf Gitarre und Mandoline spielt das Duo Kompositionen aus der ganzen Welt. Die Songs drehen sich um Sonne, Regen, Wolken und Wind.