﻿Kosten, Ablauf, Angebote: Alles rund um das Fahrsicherheitstraining

Hannover. Bei einem Fahrsicherheitstraining können Seniorinnen und Senioren ihre Fähigkeiten am Steuer trainieren – von Vollbremsung bis Rückwärtsfahren. Dabei kann nicht nur die eigene Sicherheit auf der Straße auf die Probe gestellt werden, sondern auch die anderer Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmer. Doch wann ist ein solcher Kurs sinnvoll? Wo wird er angeboten? Und was kostet das? Wir beantworten alle Fragen.

Wann ist ein Fahrsicherheitstraining sinnvoll?

Gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil verunglücken Menschen ab 65 Jahren seltener bei Verkehrsunfällen als jüngere, teilt die Deutsche Verkehrswacht mit. Allerdings seien sie überproportional häufig in schwere Verkehrsunfälle verwickelt. Laut ADAC sei eine Fahreignung aber dennoch nicht vom Alter abhängig, vielmehr können Erkrankungen und Medikamente die Verkehrssicherheit negativ beeinflussen – und zwar in jeder Altersgruppe. „Falls gesundheitliche Probleme festgestellt werden, sollte daher das Gespräch mit dem behandelnden Arzt bzw. der behandelnden Ärztin gesucht werden, um eine Einschätzung der eigenen Fahreignung zu erhalten sowie gegebenfalls weitere Maßnahmen einzuleiten“, teilt der ADAC mit. Die Durchführung eines Fahrsicherheitstrainings sei, unabhängig vom Alter, dann sinnvoll, wenn Fahrerinnen und Fahrer einen sicheren Umgang mit ihrem Fahrzeug üben wollen und ihr fahrerisches Können verbessern möchten, ersetze jedoch keine ärztliche Beratung.

Wo wird ein solches Training angeboten?

In der Region Hannover wird das Fahrsicherheitstraining hauptsächlich vom ADAC und der Verkehrswacht angeboten. Die Verkehrswacht veranstaltet solche Kurse unter dem Titel „Fit im Auto“ an vereinzelten Terminen und an verschiedenen Orten in der Region. Der nächste Kurs findet am 29. August in Barsinghausen statt, weitere können anschließend auf der Website der Verkehrswacht eingesehen werden. Anmeldungen erfolgen über Frau Helga Kunat per Mail an kunath.ronnenberg@t-online.de oder telefonisch (05109/ 1586).

Mit bundesweit insgesamt 60 Trainingsplätzen ist der ADAC jedoch führender Ansprechpartner zum Thema Fahrsicherheitstraining. Unter anderem bietet der ADAC beim Fahrsicherheitszentrum Laatzen das „Sicher Mobil Training“ an, das sich jedoch nicht ausschließlich an Seniorinnen und Senioren richtet. Termine lassen sich auf der Website des ADAC buchen. Zudem gibt es für ältere Verkehrsteilnehmende die Möglichkeit, beim ADAC einen Fahr-Fitness-Check zu absolvieren. Dieser findet im öffentlichen Straßenraum statt und setzt sich eher eine Einschätzung des fahrerischen Könnens zum Ziel, als ein Fahrtraining. Interessierte können sich für die Anmeldung an Herrn Jan-Georg Ankewitz melden. Entweder per Mail an verkehr@nsa.adac.de oder telefonisch (05102/ 901135).

Auch einige Fahrschulen bieten Fahrsicherheitstrainings an.

Fahrtrainer Claus Kunath von der Deutschen Verkehrswacht erklärt auf einem Übungsplatz in Isernhagen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kurses "Fit im Auto"die richtige Technik für eine Vollbremsung. © Quelle: Karen Miether

Wie viel kostet das?

Da die Verkehrswacht einen Teil der Kosten selbst übernimmt und von der Region Hannover unterstützt wird, ist dort ein viereinhalb stündiges Fahrsicherheitstraining mit 40 Euro pro Person verhältnismäßig günstig. Beim ADAC variiert der Preis je nach Kurs und nach ADAC Mitgliedschaft oder Nicht-Mitgliedschaft. Der etwa einstündige Fahr-Fitness-Check für Seniorinnen und Senioren kostet für Mitglieder 75 Euro und für Nicht-Mitglieder 95 Euro. Das SicherMobil Training, das ebenfalls vom ADAC angeboten wird, ist dagegen um einiges umfangreicher: Für ein etwa vierstündiges Training zahlen Mitglieder hier 109 Euro, alle anderen 119 Euro.

Wie läuft das Training ab?

Je nach Anbieter, Umfang und Dauer sowie Vorkenntnissen und Fahrzeug kann der Ablauf variieren. Exemplarisch lässt sich der Ablauf eines Fahrsicherheitstrainings anhand des Sicher Mobil-Trainings vom ADAC beschreiben:

Gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden gibt eine Begrüßung durch den Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin. Es wird über die Fahrerfahrung sowie über Wünsche an das Training besprochen und über die Technik im Fahrzeug aufgeklärt.

Dann geht es auch schon zur Praxis über: Erst einmal wird geschaut, ob der Sitz und das Lenkrad richtig eingestellt ist. Anschließend wird ein Parcours gefahren.

Als nächstes wird das Bremsen geübt: Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen auf verschiedenen Fahrbahnbelägen, unter anderem Glatteis, eine Vollbremsung üben – bei bis zu 70 km/h.

Mit Unterstützung von Profis geht es nun an das Kurvenfahren – bis das Auto kurz davor ist auszubrechen.

Zum Schluss sollen die Autofahrerinnen und -fahrer lernen, wie man mit einem gezielten Lenk- und Bremsmanöver dem Hindernis ausweicht, indem sie auf computergesteuerte Wasserhindernisse reagieren.

Als Hindernis dienen unter anderem Wasserfontänen, wie hier beim Fahrsicherheitszentrum Laatzen. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Was muss ich beachten?

Insofern das jeweilige Fahrsicherheitstraining nicht an einen bestimmten Personenkreis gerichtet ist, kann jede Person mit einem gültigen Führerschein teilnehmen. Allerdings sind viele Angebote speziell für Seniorinnen und Senioren, beispielsweise die das „Fit im Auto“ Training der Verkehrswache.

In der Regel absolviert man den Kurs im eigenen Auto, meistens gibt es aber auch die Gelegenheit, ein Auto gegen Aufpreis gestellt zu bekommen. Nutzt man den eigenen Pkw, sollte dieser, verkehrs- und betriebssicher und mindestens halb vollgetankt sein. Weiterhin sollten lose Gegenstände im Fahrzeuginneren und im Kofferraum entfernt oder sicher befestigt werden. Die Zulassung und einen Nachweis über die Kfz-Versicherung sollten Teilnehmende mit sich führen.

Muss ich um meinen Führerschein bangen, wenn ich beim Training schlecht abschließe?

Da ein Fahrsicherheitstraining freiwillig absolviert wird, ist eine Meldung bei Behörden ausdrücklich ausgeschlossen. Somit ist der Führerschein nicht gefährdet – unabhängig von den Fähigkeiten oder einem Trainingsergebnis. Allerhöchstens kann es vorkommen, dass der Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin Teilnehmenden in einem Einzelgespräch rät, zu überdenken, ob sie tatsächlich noch fahren wollen.

