﻿Wie die Hunf GmbH Musikmassen für Hannover mobilisiert

Hannover. Wenn der Sommer vorbei ist, ist auch die Festivalsaison zu Ende. Das galt zumindest bis 2022. Dann tauchte am 3. Dezember im Festivalkalender das Fairground auf. Ein Elektro-Musikereignis in den Messehallen 2 und 3, das nicht nur eine der letzten Veranstaltungen seiner Art 2022 in Deutschland war – es wurde bei seiner Premiere quasi aus dem Stand mit rund 14.500 Besuchern auch zu einem der größten Indoor-Elektrofestivals hierzulande. 2023 gibt es eine Neuauflage, und die wird wohl noch größer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Messegelände in Hannover trifft sich die Elektroszene dann über zwei Tage – am 1. und 2. Dezember, wieder in den Hallen 2 und 3. Wieder und mit rund 30 nationalen und internationalen DJ-Stars an den Mischpulten. Erwartet werden an beiden Tagen zusammen 23.000 Fans der Elektroszene. Aus dem In- und Ausland. Die Marketingmaschinerie für Fairground ist in diesen Tagen angelaufen – in den sozialen Medien, auch international.

Wer kommt? Aktuell läuft die „Blind-Verkaufsphase“

Verantwortlich für Fairground ist die Hunf GmbH. Hunf, das steht für „Hannover und Niedersachsen Festivals“ und ist eine Zwei-Personen-Unternehmung: von Ina Stöver und Helge Peterknecht. Von ihrem rund 140 Quadratmeter großen Dachgeschossbüro in der Südstadt aus managen sie das Fairground Festival, auf deren Wiederholung Fans elektronischer Musik schon so sehnsüchtig warten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Party in Hannover: Im Dezember gibt es die zweite Auflage des Elektrofestivals Fairground in den Messehallen 2 und 3. © Quelle: Hunf GmbH

Viel zu berichten haben die beiden Festivalmacher aktuell allerdings noch nicht – nach der „Save the Date“-Ankündigung vor Kurzem läuft ab 12. Juli, 18 Uhr, die „Blind Phase“, in der Karten vergünstigt angeboten werden, weil die Musik-Acts erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Das ist Teil der Marketingstrategie der Hunf GmbH. „Es werden aber wieder internationale Topstars dabei sein“, verspricht Helge Peterknecht. Fest steht dafür: Preislich liegt die Karte für Freitag bei maximal 79 Euro, für den Sonnabend bei 89 Euro. Dazu gibt es VIP-Tickets für 139 Euro beziehungsweise 149 Euro. Das Geheimnis, welche DJs auflegen in Hannover, lüftet die Hunf GmbH noch im Juli.

Das Who-is-who der Elektroszene war 2022 zu Gast

Rückblick: Die Veranstaltung war 2020 ursprünglich als Ableger von Beatpatrol geplant, dem größten österreichischen House- und Technofestival. Das fiel wegen der Corona-Pandemie aber aus. Das Gleiche wiederholte sich 2021 – wieder setzte Corona allen Planungen ein Ende. Stöver und Peterknecht setzen sich stattdessen hin und strukturierten Beatpatrol um. An ihrer Seite: Starke, weil international agierende, Partner wie Booking- und Marketingagenturen, die die Hannoveraner aus dem Umfeld der Beatpatrol-Organisatoren bereits kannten. „Sonst kann man ein Festival dieser Größe nicht aus dem Stand stemmen“, sagt Peterknecht.

Lesen Sie auch

Herausgekommen ist Fairground als eigene Veranstaltung und mit einem Namen, der Ort und Idee zugleich symbolisiert: „Bei einer Messe treffen sich Menschen, tauschen sich aus. Das soll man auch bei uns“, sagt Stöver. Mehr als 30 nationale und internationale Stars der Elektroszene waren 2022 bei der Premiere dabei, etwa Paul Kalkbrenner und Charlotte De Witte, Claptone, Vini Vici, Danny Avila oder das niederländische Duo W&W – das who-is-who der Szene war zu Gast in Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis 2026 ist eine Fortsetzung in Hannover garantiert

Bei diesem Premium-Line-up dauerte es rund zehn Wochen, und Fairground 2022 war mit 14.500 Besuchern ausverkauft – mit Gästen aus 38 Ländern, berichten Stöver und Peterknecht. Die Neuauflage in diesem Jahr wird die letztjährige Besucherzahl wohl überbieten: Am Freitag, 1. Dezember, ist Platz für 8000 Fans, am Sonnabend, 2. Dezember, dann wieder für 14.500. Wenn alles nach Plan läuft, pilgern knapp 23.000 Elektrofans nach Hannover und machen Fairground dann zum größten Indoorfestival für elektronische Musik in Deutschland. Nach nur zwei Jahren. Bis 2026 ist eine Fortsetzung in Hannover gesichert, solange gilt die Übereinkunft zwischen Messe AG als Vermieterin der Hallen und Hunf.

Zudem haben die Veranstalter aus dem vergangenen Jahr gelernt und sich teils massive Kritik zu Herzen genommen. Wie es bei Instagram heißt, würden sich unter anderem nun Schließfächer innerhalb beider Hallen befinden, zusätzliche Toiletten sind angekündigt – darunter VIP-Toiletten. Es gebe einen neuen Dienstleister in Sachen Bars sowie Erweiterungen. Auch habe das Orga-Team den Sicherheitsdienstleister gewechselt. Es soll nun mehr Personal geben. Weiter geben die Organisatoren an, dass das Klangkonzept noch einmal überarbeitet worden sei, es gebe Verbesserungen an der Innentemperatur, Beleuchtung, mehr Sitzmöglichkeiten und Deko.

Star des Abends: 2022 war Paul Kalkbrenner zu Gast beim Elektrofestival Fairground auf dem Messegelände. © Quelle: Hunf GmbH

In diesem Jahr gelten die Festivaltickets auch für den Nahverkehr im GVH. Und als zusätzlichen Service bietet die Hunf GmbH vergünstigte Hotelzimmer an: Mit dem Me-and-All-Hotel am Aegi haben Stöver und Peterknecht Preisrabatte für Zimmer vereinbart. Geplant ist auch ein Mini-Musikset im Foyer des Hotels – zur Festival-Einstimmung. „Wir sind da ganz am Anfang mit unseren Ideen, die wir noch umsetzen wollen“, sagt Stöver. Weiteres verrät sie nicht. Auch das ist Strategie.

HAZ