﻿Faktencheck: Ist Hannover eine der kriminellsten Städte Deutschlands?

Hannover. Die Stadt Hannover wird oft als eine der kriminellsten Großstädte Deutschlands bezeichnet – und der Umstand gleich als Synonym für die sinkende Lebensqualität genommen. Doch was ist eigentlich dran an der Behauptung? Wir haben uns die Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) genauer angeschaut. Und daraus ergibt sich: Auf den ersten Blick mag die Behauptung stimmen. Doch die Faktenlage ist wesentlich komplexer – und Hannover deutlich sicherer als behauptet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist Hannover wirklich so kriminell?

Für 2022 nennt das BKA 70.068 Straftaten in der Stadt – bundesweit Platz sieben. An der Spitze liegen mit weitem Abstand Berlin (519.822) und Hamburg (206.106). Aber: Zur besseren Vergleichbarkeit empfiehlt sich das Umrechnen auf die Bevölkerungszahl. Dann landet Hannover – das BKA geht von 535.932 Menschen aus – tatsächlich auf Rang drei mit 13.074 Taten je 100.000 Einwohner. Nur Frankfurt am Main (14.363) und Berlin (14.135) haben im Verhältnis mehr Straftaten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist Hannover also tatsächlich gefährlich?

Statistisch gesehen sieht es zunächst so aus. Entscheidend ist aber auch das subjektive Sicherheitsgefühl. Insofern lohnt der Blick auf den Bereich Straßenkriminalität – weil die theoretisch jeden treffen kann. Darunter fallen alle Delikte, die im öffentlichen Raum begangen werden. Dazu zählen beispielsweise Taschendiebstähle und Körperverletzungen, aber auch Graffitischmierereien. In dem Punkt landet Hannover bundesweit mit 2673 Straftaten je 100.000 Einwohnern gerade einmal auf dem neunten Platz. Ganz vorne liegen stattdessen Koblenz, Berlin und Köln.

Was ist denn mit Körperverletzungen?

Das BKA unterscheidet in seiner Statistik zwischen den Punkten „einfache Körperverletzung“ sowie „gefährliche und schwere Körperverletzung“. In beiden Bereichen steht Hannover im bundesweiten Städtevergleich auf Rang fünf mit 915 beziehungsweise 396 Fällen. Aber: Aus der Statistik geht nicht hervor, in welchem Umfeld die Taten begangen wurden – also beispielsweise im Rahmen einer Kneipenschlägerei oder in Form häuslicher Gewalt.

Wie sieht es bei Überfällen und Taschendiebstählen aus?

Auch Straßenüberfälle in Hannover geschahen 2022 verhältnismäßig selten. Umgerechnet auf Taten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner waren es 59,5 – gleichbedeutend mit Platz acht. An der Spitze liegt erneut Frankfurt am Main mit 92 Fällen. Handtaschenraub – also das gewaltsame Entreißen mit Gegenwehr – gab es in der niedersächsischen Landeshauptstadt im Verhältnis weniger als drei Mal. Damit erreicht Hannover den 21. Rang. Außerdem registrierte die Polizei im abgelaufenen Jahr 1393 Taschendiebstähle. Das macht 260 je 100.000 Einwohner und bedeutet Platz 16.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wie häufig schlagen Einbrecher zu?

Wohnungseinbrüche gehören ebenfalls zu den Delikten, die das Sicherheitsgefühl der Menschen direkt beeinflussen. Aber auch hier belegt Hannover lediglich den 23. Platz im bundesweiten Großstadtvergleich. Laut BKA ereigneten sich 2022 insgesamt 781 Taten in der Landeshauptstadt, pro 100.000 Einwohner bedeutet das statistisch 146 Delikte. Laut Polizeidirektion Hannover war vergangenes Jahr der Bezirk Bothfeld-Vahrenheide mit 21,9 Einbrüchen je 10.000 Einwohnern am stärksten betroffen. Am sichersten war es in Vahrenwald-List mit nur 9,4 Taten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo liegt Hannover an der Spitze?

Training für den Ernstfall: Die Streifenbeamtinnen und -beamten der Polizei Hannover üben regelmäßig Selbstverteidigung. © Quelle: Frank Tunnat

Bei Widerstand und tätlichen Angriffen auf Polizisten nimmt Hannover den ersten Rang ein. 675 Fälle waren es 2022, im Verhältnis 126 Delikte pro 100.000 Menschen. Bei Ladendiebstählen belegt die Stadt Platz zwei. Dort verzeichnet das BKA 5694 Delikte, was umgerechnet wiederum 1062 Taten bedeutet – nur Kassel hatte mehr (1186). Rang zwei auch bei Graffiti: 12.784 Schmierereien pro 100.000 Einwohner erfasste die Polizei. Davor rangiert lediglich Berlin (13.567). Bundesweit Platz drei mit umgerechnet 387 Delikten belegt die Stadt auch bei Internetkriminalität. Das hat unter anderem aber damit zu tun, dass in Hannover die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) für die niedersächsische Wirtschaft beim Landeskriminalamt beheimatet ist.

Wer begeht die Straftaten?

Mit weitem Abstand sind die Kriminellen in Hannover männlich, 2022 waren 20.620 der insgesamt 26.811 Verdächtigen Männer. Oder anders ausgedrückt: 77 Prozent. Lediglich 6191 der mutmaßlichen Verbrecher waren Frauen. Abgesehen davon spricht das BKA von 12.010 nicht-deutschen Verdächtigen (44,8 Prozent).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wieso gilt Hannover dann als kriminell?

Die Summe macht es. Auch wenn Hannover nur in einzelnen Bereichen wirklich als eine der kriminellsten Großstädte Deutschlands bezeichnet werden kann, ist die Stadt dennoch in vielen Sektoren des Öfteren im obersten Viertel der Tabelle oder manchmal sogar unter den Top 10. Andere Städte wie Göttingen (erster Platz bei Fahrraddiebstahl), Wolfsburg (Brandstiftung) oder Solingen (Unterschlagung) tauchen dagegen nur äußerst selten ganz oben auf.

HAZ