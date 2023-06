﻿Urteil am Landgericht Hannover: Falsche Handwerker müssen ins Gefängnis

Hannover. Zwei falsche Handwerker müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis. Die beiden Angeklagten aus dem Ruhrgebiet hatten sich im vergangenen Jahr in mehreren Haushalten in der Region Hannover unter anderem als vermeintliche Klempner, Elektriker oder Schädlingsbekämpfer ausgegeben und wurden nun am Landgericht Hannover verurteilt.

Die Arbeiten, die sie bei ihren Kundinnen und Kunden in Not verrichteten, erledigten sie gar nicht oder nur höchst unzureichend. Trotzdem verlangten sie Wucherbeträge und machten so mehr als 47.000 Euro Beute. Bahjat O. (31) und Muhammed G. (32) waren als Bande unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betrugs, gewerbsmäßiger Urkundenfälschung und Diebstahls angeklagt – in knapp drei Dutzend fällen.

Freiheitsstrafen und Geldeinziehung

G. wurde nun zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Außerdem sollen 47.000 Euro eingezogen werden. Zusätzlich muss der 32-Jährige in eine Entzugseinrichtung. Sein Komplize O. muss für vier Jahre ins Gefängnis. Bei ihm werden 36.000 Euro eingezogen. Das teilte Landgerichtssprecher Sebastian Anderski am Dienstag mit.

