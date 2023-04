Hannover

Falsche Handwerker ergaunern in der Südstadt Schmuck und Bargeld

Die Polizei warnt: In letzter Zeit sind vermehrt Trickbetrüger in der Südstadt unterwegs

Die Polizei Hannover warnt: In den vergangenen Wochen haben Betrüger, die sich als Handwerker ausgeben, in der Südtstadt vermehrt Schmuck und Bargeld an der Haustür ergaunert. So erging es auch einer 77-Jährigen, die um einen hohen Betrag gebracht wurde.