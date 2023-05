﻿Falsche Paket-SMS: Verbraucherzentrale warnt vor Zoll-Betrügern

Kostenfrei bis 10:00 Uhr lesen

Innenstadt

Hannover wird zur Pommes-Hochburg: In der Innenstadt eröffnet Anfang Juni eine weitere Frittenbude. In ihrer Heimat ist die Kölner Pommesmanufaktur Frites Belgique beliebt. Mit ihrer eigenen Art will sie nun auch die Menschen in Hannover auf den Geschmack bringen.