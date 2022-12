Spontandemo in der Leinemasch: Aktivist in Gewahrsam, Kritik an Rodungen und Polizeiaufgebot

Am Montagmorgen haben die ersten Baumfällungen am Südschnellweg begonnen. Dabei wurde ein Aktivist in Polizeigewahrsam genommen, der eine Rodungsmaschine blockiert hatte. Aktivistinnen und Aktivisten riefen daraufhin zu einer Spontdemo in der Leinemasch auf.