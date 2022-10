﻿Falschparker am Thie in Bemerode: Bezirksrat fordert mehr Personal für Kontrollen

Es wird zu wenig kontrolliert: Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode wünscht sich eine personelle Aufstockung des städtischen Verkehrsaußendienstes, damit Falschparker auch in den Randbezirken Hannovers erwischt werden.

Hannover. Wildes Parken rund um den Thie im Wohnquartier Kronsberg und auf Gehwegen abgestellte Lieferwagen, die Fußgänger und Radfahrer blockieren: Wiederholt hatte der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode in der Vergangenheit um Abhilfe bei der Stadt Hannover gebeten, vermehrte Kontrollgänge des sogenannten Verkehrsaußendienstes gefordert – und mit Verweis auf Personalknappheit stets eine Abfuhr erhalten. Das soll sich jetzt ändern.

In der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrats hat die SPD-Fraktion mehr Personal für den Verkehrsaußendienst gefordert – und dafür Rückendeckung von den übrigen Fraktionen erhalten. „Die Verstöße werden nicht ausreichend geahndet. Es bringt nichts, wenn man Regeln aufstellt und deren Einhaltung dann nicht kontrolliert“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Quast. In der Realität würden gerade in den Außenbezirken Kontrollen nur auf Verdacht oder nach konkreten Hinweisen durchgeführt.

Vorschlag der SPD: Umwandung von Teilzeit- in Vollzeitstellen

Die SPD will deshalb die Aufstockung der aktuell 14 Planstellen im Verkehrsaußendienst. Und zwar so, dass auch im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode regelmäßige Kontrollgänge möglich sind. „Sofern es keinen dauerhaften Kontrolldruck gibt, wird keine Verbesserung der örtlichen Situation eintreten, und die Probleme werden weiter bestehen“, sagte Quast. Vorschlag der SPD: Die Stadt soll mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 28 Halbtagsstellen Verhandlungen darüber aufnehmen, ob sie ihren Job in Vollzeit ausüben wollen.

Ob der Ausbau des Personals berücksichtigt wird, entscheiden in den kommenden Wochen die Ratsgremien im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen. Der städtische Doppelhaushalt 2023/2024 wird im Dezember verabschiedet.

Von Andreas Voigt