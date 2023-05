﻿13 Tipps für Familien: Was man in Hannover kostenlos mit Kindern unternehmen kann

Risiken sozialer Medien

In Hannover steht ein Mann vor Gericht, der sich in sozialen Medien als Jugendlicher ausgegeben haben soll, um so Kontakte zu jungen Mädchen zu knüpfen und an Nacktfotos und Videos von ihnen zu kommen. Zwei Expertinnen geben Tipps zum richtigen Umgang mit solchen Nachrichten.