﻿Familienromane statt Hannover-Krimis: Wie aus Susanne Mischke Antonia Riepp wird

Hannover. Es steht in den meisten Buchhandlungen weit vorn im Regal der Neuerscheinungen. „Die Frauen von Capri“ erzählt auf 464 Seiten eine deutsch-italienische Familiensaga, die auf der beliebten Urlaubsinsel in der Bucht von Neapel spielt. Geschrieben ist der Roman, der die Schallmauer von 50.000 verkauften Exemplaren durchbrechen will, von einer Autorin, die es gar nicht gibt. Denn Antonia Riepp ist das Pseudonym einer Schriftstellerin, die eigentlich mit ihren Hannover-Krimis um Hauptkommissar Bodo Völxen bekannt geworden ist – Susanne Mischke (62).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was im Klappentext unter ihrem Original-Foto allerdings nicht verraten wird, dort schreibt der Piper Verlag lediglich von „einer deutschen Bestsellerautorin, die seit über 20 Jahren Spannungsromane veröffentlicht. Ihre Bücher wurden in fünf Sprachen übersetzt und zwei ihrer Bestseller verfilmt.“

Erfolg mit Familienroman: Gerade hat der Piper-Verlag Mischkes „Die Frauen von Capri“ unter dem Pseudonym Antonia Riepp veröffentlicht. © Quelle: Piper-Verlag

„Ja, es stimmt, Antonia Riepp, das bin ich“, bestätigte Mischke jetzt dieser Zeitung. „Riepp ist der Mädchenname meiner Mutter und Antonia ein Vorname, den ich sehr mag.“ Schon 2019 wollte Mischke „mal wieder was ganz anderes schreiben“ und reichte nach einem halben Jahr Arbeit ihrer Agentin das Manuskript über die Geschichte der deutsch-italienischen Familie Belmonte ein. Die fand das so gut, dass sie beschloss, daraus eine Auktion zu machen. In der Branche ist die Versteigerung ein bewährtes Mittel, wenn es um besonders begehrte Manuskripte geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So buhlten ein Dutzend renommierter Verlage um das Recht, „Belmonte“ veröffentlichen zu dürfen. Den Zuschlag bekam Mischkes Hausverlag Piper, der auch alle zwölf bisher erschienenen Hannover-Krimis verlegt hat. Vereinbart wurden gleich drei Bände der „Belmonte“-Reihe. Mischke hatte kurz vor der Corona-Pandemie den richtigen Riecher: „Wir alle brauchen doch gerade in Krisenzeiten wie dieser Tage Literatur zum Abschalten. In diesen Geschichten können sich die Leser wegträumen aus ihrem Alltag. Und das machen sie lieber als jemals zuvor.“ Das Genre boomt. Und wurde durch den Ukraine-Krieg weiter angetrieben.

Das Cover ist schon fertig: Susanne Mischkes 13. Hannover-Krimi wird im Januar 2024 erscheinen © Quelle: Piper-Verlag

Tatsächlich verkauften sich die drei „Belmonte“-Bücher sogar noch deutlich besser als die ohnehin schon erfolgreichen Hannover-Krimis. Mit der Folge, dass Mischke zuletzt in Wertach im Allgäu richtig ackern musste. „Zwei Bücher im Jahr zu schreiben ist ambitioniert“, weiß die Bayerin, die gerade am Hannover-Krimi Nummer 13 sitzt. „Deine Welt wird brennen“, wird er heißen, Erscheinungstermin ist am 2. Januar 2024 – es geht um Brandstiftung, Fracking und Umweltschützer. Die Umschlagseiten gibt es schon.

Warum Mischke ihren Familiensaga-Lesern nicht verrät, dass sie eigentlich eine bundesweit bekannte Krimiautorin ist? „Weil das zwei verschiedene Welten sind“, sagt Mischke. „Wer Mischke liest, erwartete bisher Krimis. Ich wollte keine Erwartungen enttäuschen.“ Die 62-Jährige hat schon Verträge für Nummer 14 und 15 mit dem Ermittlerteam rund um Völxen, sie schreibt auch weiter gern über Hannover, „weil ich die Stadt so liebe“.

Mischke denkt viel an Hannover

Lange hat sie direkt an der Leinemasch in Ricklingen und später in der Wedemark gewohnt, nun wohnt sie 628 Kilometer weit weg in ihrer Geburtsregion, wo ihre Mutter lebt. Aber: „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an meine schöne Zeit in der Region Hannover denke. Irgendwann werde ich vermutlich zurückkommen in den Norden. Auch, weil ich die Mentalität der Menschen dort so mag.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sehnsuchtsort: Susanne Mischke – dieses Foto entstand auf dem Ballhofplatz – will irgendwann zurück nach Hannover. © Quelle: Rainer Dröse

Erstmal ist vor lauter Arbeit an Umzug nicht zu denken. Auch die auf Capri spielende neue deutsch-italienische Familiensaga ist als Serie mit drei Büchern geplant. So schreibt Mischke zwar in ihrem Haus in der Nähe von Kempten, pendelt gedanklich aber stets zwischen der Leine und dem Golf von Neapel. Das sind doch schöne Aussichten.