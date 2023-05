﻿Fan-Demo gegen Stadionvertrag der Stadt mit Hannover 96

Hannover. Bisher zeichnet sich in der Politik eine klare Mehrheit für den neuen Stadionvertrag ab, den die Stadt mit Hannover 96 für den Zeitraum bis 2096 schließen will. Fans von Hannover 96 wollen das jedoch verhindern. Vor dem letzten Heimspiel am Sonntag (28. Mai) rufen sie zu einer Demo auf. Eigentlich soll die Politik schon am 1. Juni darüber im Rat abstimmen.

„Ich sehe überhaupt keinen Zeitdruck, jetzt schon diesem Vertrag zuzustimmen. Und es gibt auch keinen Grund für so eine lange Laufzeit“, sagt 96-Fan Patrick Nösel, der die Demo angemeldet und auch eine Petition ins Leben gerufen hat, die mittlerweile knapp 2000 Personen unterschrieben haben.

Stadiongewinne in die Taschen von Investoren?

Während der Steuerzahlerbund die geringe Jahrespacht von 27.000 Euro kritisiert hat, die Hannover 96 an die Stadt zahlen soll, stören sich die Fans vor allem an dem Gesellschaftskonstrukt, in das das Stadion eingebunden ist. Denn Eigentümerin der Arena GmbH, mit der die Stadt den Vertrag schließen will, ist nicht die Profisparte von Hannover 96, sondern die Gesellschaft Sales & Service, die 96-Boss Martin Kind, dem Ehepaar Baum sowie der Familie Roßmann gehört.

Die Fans, die die Petition unterzeichnet haben, befürchten, dass Gewinne aus dem Stadionbetrieb bis 2096 in der Tasche von Investoren landen könnten und nicht bei der Profisparte. Zumal auch nicht abzusehen sei, wer die Gesellschaft Sales & Service in Zukunft besitzen werde.

96-Fans wollen in Richtung Politik ein Zeichen setzen

Die Demo startet um 12.30 Uhr am Schwarzen Bären und führt zum Neuen Rathaus, um dort in Richtung Stadt ein Zeichen zu setzen. Anschließend geht es weiter zum Stadion, wo Hannover 96 um 15.30 Uhr auf Holstein Kiel trifft. Organisator Nösel rechnet mit rund 1000 Teilnehmenden. Am 30. Mai um 18 Uhr sollen die Unterschriften der Petition vor dem Rathaus übergeben werden.

Trotz Kritik haben SPD, Grüne, CDU und FDP signalisiert, dass sie dem ab 2030 gültigen Stadionvertrag zustimmen wollen. Die Stadt hat die Vereinbarung verteidigt. Sie hält diese für „ausgewogen“. Dem niedrigen Erbbauzins stünden „erhebliche Instandhaltungs- und Investitionsverpflichtungen“ von 96 gegenüber. Hinzu komme, dass mit dem neuen Vertrag der Stadionbetrieb den städtischen Haushalt nicht belaste. Außerdem verpflichte sich der Klub, das Stadion bis 2035 klimaneutral umzubauen. 96-Boss Martin Kind wollte sich zu dem Vertrag bisher nicht äußern.

