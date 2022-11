﻿Fan zerstört Glastür bei Xatar-Besuch in Hannover: Polizei befragt Zeugen

Die Polizei Hannover sucht weiterhin den Mann, der am Freitag eine Glastür des Cinemaxx eingetreten hat. Der Vorfall ereignete sich beim Besuch von Rapper Xatar und Regisseur Fatih Akin für den Film „Rheingold“. Ein Video auf Instagram zeigt den gezielten Tritt.

Hannover. Die Ermittlungen rund um das Chaos während der Vorführung des Films "Rheingold" in Anwesenheit des Rappers Xatar am Freitag in Hannover dauern an. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, waren mindestens 100 Fans im Cinemaxx am Raschplatz. Die Beamten konnten erste Zeugen ausfindig machen, die mehr zur zerstörten Glastür am Eingang sagen können. Außerdem gebe es eine Beschreibung des Unbekannten, der die Scheibe offenbar mutwillig eintrat.