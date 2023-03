Ein XXL-Sportspektakel und seine Folgen: Hannover steht am Sonntag, 26. März, im Zeichen des Marathons. Wer am Wochenende mit dem Auto in der Stadt unterwegs ist, muss aufpassen: Straßen sind gesperrt, das Parken entlang der Strecke ist verboten – und auch bei den Öffis gibt es Einschränkungen.

