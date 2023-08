﻿Afro-Kulturtage in Hannover: Darum geht es beim Farafina-Festival im Pavillon

Hannover. Das Afro-Kulturfestival Farafina lockt für neun Tage in den Pavillon in der Oststadt. Vom 25. August bis zum 2. September gibt es ein vielfältiges Programm aus Konzerten, Filmabenden, Tänzen, Vorträgen, Lesungen und Workshops. Der Afrikanische Dachverband Norddeutschland veranstaltet die Kulturtage. Sie waren bereits 2021 das erste Mal geplant, damals aber der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Warum gibt es das Festival?

Von den in Hannover lebenden Menschen mit Migrationshintergrund haben rund fünf Prozent ihre Wurzeln auf dem afrikanischen Kontinent, schreibt der Afrikanische Dachverband. Trotz allem hätte die Mehrheitsgesellschaft kaum Berührungspunkte zu ihnen und wüsste wenig bis gar nichts über den Kontinent. Beim Festival sollen die Communitys in Hannover und ihre kulturellen Angebote sichtbar werden. Die Afro-Kulturtage sollen regelmäßig stattfinden und zum Markenzeichen für die Stadt Hannover werden.

Was bedeutet das Wort „Farafina“ eigentlich?

Der Begriff „Farafina“ kommt aus der westafrikanischen Sprache und bedeutet nichts anderes als Afrika.

Konzerte, Filmabende, Vorträge, Lesungen und Workshops: Das Farafina-Festival startet am Freitag, 25. August. © Quelle: Afrikanischer Dachverband Norddeutschland

Wie teuer ist der Eintritt?

Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Für die Konzertabende am Sonnabend, 26. August, und Freitag, 1. September, müssen Tickets gekauft werden. Sie kosten 18,50 Euro.

Wann geht es los?

Das Farafina-Festival wird am Freitag, 25. August, um 17 Uhr mit Musik, Grußworten und einer Podiumsdiskussion zum Thema „Afrofuturismus - Zukunftsgerichtete Gegenwarten aus der Vergangenheit?“ eröffnet. Sonnabend und Sonntag starten die Afrika-Tage jeweils um 11 Uhr und gehen bis 20 Uhr. An den Werktagen beginnt das Programm am Nachmittag zumeist zwischen 16 Uhr und 17 Uhr. Das Festival endet am Sonnabend, 2. September, mit einer Party. Am Sonnabend, 26. August, treten ab 20 Uhr die Bands Ama Akroma & Amaroots, Atlas Lion & the Ruff and Tuff und CK Wooden auf. Am Freitag, 1. September, 20 Uhr, folgen die Gruppen Linden Legendz, African Tamtam sowie Nii Amah & Gyame Band.

Das komplette Programm können Sie sich hier ansehen.

Was sind einige Highlights beim Farafina-Festival?

Das Programm ist vielfältig – wir nennen daher nur einige Ausschnitte: Am Sonnabend, 26. August, geht es den ganzen Tag um Kolonialismus und seine modernen Ausprägungen. Zu Wort kommen mehrere Expertinnen und Experten. Am Montag, 28. August, lernen die Gäste von 16 bis 20 Uhr Methoden der körperlichen und geistigen Entspannung kennen. Am Donnerstag, 31. August, sind Kunst- und Tanzworkshops geplant. Auch für die Kinder gibt es ein Programm.

