Es wird seine Abschiedstour: Peter Maffay kommt im Sommer 2024 noch einmal nach Hannover

Hannover. Der Konzert-Sommer 2024 in Hannover ist um einen Höhepunkt reicher: Peter Maffay kommt. Die mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern („Und es war Sommer“, „Über sieben Brücken“) sehr erfolgreiche Poplegende geht letztmals auf große Tour – und eine seiner zehn Stationen in Deutschland ist am Sonnabend, 22. Juni, Hannover.

Das nächste werde ein ganz besonderes Jahr, schrieb der unlängst 74-Jährige auf seiner Website. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, 21. September, ließ er nun die „Katze aus dem Sack“ und erläuterte, was er damit angedeutet hatte – und was viele Fans befürchtet haben. Denn die Farewell-Tour 2024 wird seine letzte große mit Band nach dann 53 Jahren auf den Bühnen in Deutschland und der Welt. „Das wird eine schöne Herausforderung, auf die ich mich wahnsinnig freue“, sagte er.

Peter Maffay kommt im Sommer 2024 nach Hannover

Seinen bis dato letzten Auftritt in Hannover hatte Maffay, der mit bürgerlichem Namen Peter Alexander Makkay heißt, vor ziemlich genau einem Jahr in der ZAG-Arena, in der er 10.000 Fans begeisterte. Im Juni 2024 kehrt der gebürtige Rumäne zurück – allerdings in die deutlich größere Heinz-von-Heiden-Arena. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Am Tag zuvor, am Freitag, 21. Juni, tritt dort übrigens Schlagersänger Roland Kaiser auf.

Maffay bestätigte aber nicht nur, dass er kurz vor seinem 75. Geburtstag im August letztmals auf Tour geht, sondern präsentierte auch ein Duett mit US-Sängerin Anastacia: „Just You“, die englischsprachige Version seines Hits „Nur Du“. Und nicht nur das: Die 55-Jährige wird bei der Farewell-Tour auch gemeinsam mit Maffay auf der Bühne stehen.

Der Vorverkauf hat begonnen, Tickets gibt es ab 59,95 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr im HAZ/NP-Ticketshop.

