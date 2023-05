﻿Was wird aus dem Fasanenkrug? Lidl kauft Einkaufszentrum – Geschäften und Restaurant droht offenbar Abriss

Lidl hat das Einkaufszentrum Fasanenkrug in Hannover gekauft. Den Läden und dem nahen Restaurant droht offenbar der Abriss, weil ein neuer Markt entstehen soll. Die Inhaber der alteingesessenen Geschäfte sind verunsichert.

Isernhagen-Süd/Bothfeld. Das erste Geschäft ist bereits ausgezogen. Svetlana Bittner hat ihr Kosmetikstudio kürzlich geräumt, die Wände des Ladens sind kahl. „Es ist schon ein emotionaler Abschied – aber ich sehe nach vorne“, sagt die 47-Jährige, die seit mehr als zehn Jahren Inhaberin des Studios im Einkaufszentrum Fasanenkrug war. Sie will künftig an einem anderen Standort in Groß-Buchholz weitermachen.