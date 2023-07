﻿Nachwuchsdesigner aus Hannover gewinnt Nachhaltigkeitscontest

Hannover/Berlin. Er ist 19 Jahre alt, studiert an der Fahmoda in Hannover Modedesign, und hat kürzlich im Rahmen der Berliner Fashion Week den Nachhaltigkeitscontest der „We 4 Fashion Days“ gewonnen – dotiert mit 3000 Euro: Allen Zickert (19). „Ich war das erste Mal auf der Fashion Week dabei und wahnsinnig aufgeregt, ich habe jeden Tag runtergezählt“, erzählt der Nachwuchsdesigner. „Noch 20 Tage, noch 13 Tage. Für den Tag der Präsentation habe ich mir noch extra einen Look für mich selbst angefertigt und konnte die ganze Nacht vorher nicht schlafen.“

Der Contest wurde von den Designern Danny Reinke (30), Kilian Kerner (44), Rebekka Ruetz (39) und Marcel Ostertag (44) ins Leben gerufen. Sie sind mittlerweile Dauergäste bei der renommierten Modewoche in der Hauptstadt und zeigen seit drei Saisons ihre Kollektionen unter dem Motto „We 4 Fashion“. Dieses Jahr in der Verti Music Hall. Dort wurden auch die Looks der Finalisten im Foyer ausgestellt und vorgeführt – Zickert war einer von ihnen. Auch seine Kommilitonin von der Fahmoda, Ida Marie Hessenius (22), war unter den Auserwählten. Insgesamt wurden aus 70 Bewerberinnen und Bewerbern vorab 10 Designstudierende ausgewählt, um sich zu präsentieren. Sie kamen aus Berlin, München – und eben aus Hannover.

Der Nachwuchsdesigner mit seinem Werk: Allen Zickert umarmt die Puppe, die seine Kreation trägt. © Quelle: privat

„Wir Designer haben im Vorfeld unserer Schauen im Januar Gäste aufgerufen, ihre ältesten Kleiderstücke aus ihrem Schrank mit zur Show zu bringen und für die Aktion zu spenden“, erläutert Reinke. „Diese Kleidung haben wir gesammelt und an die Studentinnen und Studenten verteilt. Deren Aufgabe: „Daraus einen neuen Entwurf zu machen.“

Nachwuchsdesigner aus Hannover berücksichtigt Umweltaspekte

Zickerts Look trägt den Titel „Skin and Sand“ und ist inspiriert von dem Namib Naukluft Nationalpark in Namibia, der für seine beeindruckenden Landschaften bekannt ist. Deshalb hat der 19-Jährige Strukturen, Formen und Farben verwendet, die dort vertreten sind. „Ich habe alle Stoffe mit schwarzem Tee, Kaffee und Kurkuma eingefärbt, weil mir der Umweltaspekt sehr wichtig war. Chemische Färbungen sind schließlich sehr schädlich für die Umwelt“, erläutert er. „Außerdem habe ich lange an den Sachen gesteckt, bevor ich die Kleidung zerschnitten und neu vernäht habe, um möglichst wenig Verschnitt zu haben.“

Im Detail: Das Oberteil ist aus einem alten Hemd gearbeitet, das Halsteil war eine Manschette. Den Tüll am unteren Ende hat Zickert dem Hochzeitskleid einer alten Dame entnommen, die es ihm für seinen Entwurf überlassen hat. „Sie wollte dafür nur ein schönes Foto von dem fertigen Look.“ Nicht nur das hat sie bekommen, sondern dem Jungdesigner auch zum Gewinn von 3000 Euro verholfen. Wie er das Geld investiert? „Dadurch habe ich die Möglichkeit bekommen, einen kleinen Stand mit einer kleinen Kollektion von mir auf der nächsten Fashion Week zu zeigen. Deshalb fließt das Geld in neue Kleidungsstücke und in Visitenkarten.“

Zickert hat noch mehr zu feiern, er hat gerade auch das zweite Semester bestanden. Herzlichen Glückwunsch! Beinhaltet seine nächste Kollektionen auch wieder Upcycling? „Ich habe zuletzt so viel Kleidung aus Second Hand gefertigt, dass ich jetzt auch mal etwas aus neuem Stoff machen möchte“, sagt der 19-Jährige lachend. „Manchmal bedeutet es sogar mehr Arbeit, etwas aus alter Kleidung zu fertigen, als mit neuem Stoff zu arbeiten. Man muss nämlich sehr akribisch sein und präzise mit dem Stoff umgehen. Nachhaltiger kann man nicht arbeiten.“

Das Fotoshooting für seinen Gewinnerlook hat Zickert im Neuen Rathaus in Hannover inszeniert. Als Model agierte die Schwester einer Freundin. „Fotograf und Model haben einen unfassbar guten Job gemacht. Als ich die Bilder am Ende in den Händen hielt, konnte ich nicht fassen, dass das Outfit von mir war.“ Wie schön!

