Schönstes Haus der Region Hannover: Die restaurierte Villa Nordstern in Lehrte hat den ersten Platz beim Fassadenwettbewerb 2022 von Haus & Grundeigentum Hannover und der Maler- und Lackiererinnung gewonnen. Auf dem Bild (v. li.): Diplom-Farbdesigner Mike Schleupner, Thomas Wollherr (Keim-Farben), Innungsobermeister Ralph Sensing, Stuckateur Klaus Stuckert sowie die Bauherren Mónica und Rolf Neumann.

Beim Fassadenwettbewerb vom Hauseigentümerverein und Malerinnung Hannover hat eine Denkmalrestauration gewonnen: Die Villa Nordstern in Lehrte, heute das Domizil des wahrscheinlich am stilvollsten untergebrachten Kindergartens in Norddeutschland. Die Vorgeschichte des Immobilienprojekts allerdings ist nicht besonders rühmlich für Hannover.

