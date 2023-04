﻿Das Warten hat sich gelohnt: Sascha Grammel in der Swiss-Life-Hall

Hannover. Zusammen mit dem Puppenspieler und Bauchredner Sascha Grammel reist das Publikum in der Swiss-Life-Hall nach Grammel Island. Der ungefähr zweieinhalbstündige Comedy-Urlaub auf der paradiesischen Insel sollte eigentlich schon im Oktober 2020 stattfinden. Wegen der Pandemie mussten die zwei ausverkauften Auftritte von Grammel am Sonnabend und Sonntag aber insgesamt dreimal verschoben werden. „Wie viele Jahre haben wir gewartet?“ Mit dieser rhetorischen Frage begrüßt er das Publikum, bevor er mit seinem Programm „Fast Fertig!“ loslegt.

Grammel steht zwischen mehreren Palmen und vor einem Berg, der Wolfgang heißt und sprechen kann. Aber nur ein Wort: „Hannover“. Genau wie vor vier Jahren, als Grammel schon einmal mit dem gleichen Programm in der Swiss-Life-Hall war. Die Zeit hätte Wolfgang eigentlich nutzen können, um seinen Wortschatz zu erweitern. „Alles, was Sie heute Abend sehen, ist neu“, verspricht Grammel zu Beginn seiner Show. Direkt danach gibt er zu: „2019 war es neu.“

Urlaubsstimmung in der Swiss-Life-Hall: Sascha Grammel macht die Bühne zu Grammel Island. © Quelle: Katrin Kutter

Wenn sich der Bauchredner auf der Bühne mit seinen Puppen unterhält, lässt sich schnell vergessen, dass er eigentlich alleine dort oben steht. Grammel versteht es, den Puppen Leben einzuhauchen, sobald seine rechte Hand in ihnen steckt. Immer wieder erinnert er das Publikum daran, dass es nur eine Illusion ist und die Puppen nicht lebendig sind. Einmal lässt er sich zum Beispiel vom Adlerfasan Frederic, der als Piratenkapitän auf der Bühne steht, sagen: „Du bist 49 und spielst noch mit Puppen. Du unterhältst dich die ganze Zeit mit dir selbst.“ Oder als er seine neueste Puppe – das Känguru Achim Spironsik – testet und sie dabei absichtlich falsch bedient, fragt ihn das Känguru provokant: „Soll ich die Socke holen? Die ist einfacher in der Bedienung.“

Pannen ernten Applaus

Mit Wortwitzen und Situationskomik im Gespräch mit den verschiedenen Puppen amüsiert der Bauchredner sein Publikum. Am lautesten sind das Lachen und der Applaus, wenn vermeintlich etwas auf der Bühne schief geht. So reißt Grammel einmal seiner glubschäugigen Socken-Puppe die Bindfadenarme heraus und verkauft es als Versehen. Wer das Programm schon einmal gesehen hat, weiß aber, dass das bei jeder Aufführung passiert. Die geplanten Fehler inszeniert Grammel sehr authentisch. Wenn man nicht wüsste, dass sie im Skript stehen, würde man es nicht merken.

Ähnlichkeit nicht zu leugnen: Immer wieder vergleichen die Puppen Grammel mit einem Lama und machen sich darüber lustig. © Quelle: Katrin Kutter

Einmal bricht Grammel komplett mit seiner Rolle und erntet dafür den größten Applaus des Abends. Die Puppe auf seinem Schoß lässt er für ein paar Minuten schweigen, während er über sich selbst lacht: „Ich werde bald 50 und rede mit einer Alien-Puppe und einer Sternschnuppe“, sagt er und verschluckt dabei lachend hin und wieder eine Silbe. „Ihr guckt euch das an. Ihr seid auch nicht besser“, sagt er zum johlenden Publikum.

Grammel ist mit seiner „Fast Fertig!“-Tour fast fertig. Im Herbst steht er zum letzten Mal mit dem Programm auf der Bühne. „Danke Hannover! Ich komme wieder!“, verspricht Grammel am Ende des Auftritts unter Applaus. Und plant weit in die Zukunft: Am 9. und 10. Oktober 2024 wird er sein neues Programm „Wünsch dir was“ in der Swiss-Life-Hall präsentieren.