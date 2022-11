﻿Fast zeitgleich zwei Unfälle auf A7 in der Wedemark

Stromausfall im Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover: So haben Ärzte und Pflegepersonal die Nacht und den Tag danach erlebt

Am Abend arbeitet der Krisenstab im Kinderkrankenhaus Auf der Bult bis nach Mitternacht. Am Morgen darauf prägt aufgrund der fehlenden Patienten eine ungewöhnliche Stille das Bild. So haben Ärzte und Pflegepersonal den Stromausfall im Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover erlebt.